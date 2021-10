Segundo a Prefeitura, a novo local vai facilitar o atendimento às demandas do município, visando à integração e ao bom andamento das ações dos agentes nas escolas. - Divulgação PMSG

Publicado 22/10/2021 22:26

O Grupamento Especializado Ronda Escolar (Gere), da Guarda Municipal de São Gonçalo, está de "casa" nova. A nova instalação foi graças a um convite da diretora do Colégio Municipal Luiz Gonzaga, em São Miguel, para ficar sediado na unidade de ensino público.

Segundo a Prefeitura, a novo local vai facilitar o atendimento às demandas do município, visando à integração e ao bom andamento das ações dos agentes nas escolas. "Com a troca de unidade, os agentes da Ronda Escolar já iniciaram as atividades com os alunos desde o último dia 21 de setembro, completando um mês de atuação dentro da nova sede municipal", informou a Prefeitura no texto.



Segundo as informações, o grupamento conta com nove agentes da Guarda Municipal, que são divididos em plantões, agregando com suas formações acadêmicas nas áreas de psicologia, advocacia, pedagogia, docência e musicista, que acabam somando nos serviços prestados aos estudantes da rede municipal.



"A missão do projeto é dar apoio aos estudantes durante as situações do dia a dia, inclusive oferecer auxílio em questões que ocorrem em seus lares, através de orientações e apoio emocional, com o objetivo de transmitir a segurança e a confiança que eles precisam como indivíduo da sociedade", disse o Executivo no comunicado.



Na nova unidade, a guarda Andrea Rosa, responsável pelo Grupamento da Ronda Escolar, garantiu que a aceitação tem sido muito satisfatória, ganhando dia após dia a confiança dos estudantes. “Usamos o nosso fardamento, que em algumas comunidades é considerado ostensivo. Mas, com o uniforme, tocamos violão, abraçamos as crianças, brincamos, justamente para quebrar esse paradigma ligado à repressão e mostrar que podemos e queremos construir uma relação de confiança com os alunos para que eles se sintam acolhidos”, disse Andrea.



Para a diretora da unidade, Karla Patrícia da Costa, o convite foi feito ao grupamento para ocupar o espaço por acreditar e conhecer o trabalho dos agentes do Grupamento de Ronda Escolar. “A Ronda Escolar já está atuando dentro da nossa escola. O convite foi feito por acreditar no trabalho do grupo, numa parceria que rende bons frutos”, contou Karla.