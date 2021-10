Nesta sexta-feira (22), foi a vez do Supermercado Amazonas receber a visita dos fiscais. - Divulgação PMSG - Foto: Luiz Carvalhal

Nesta sexta-feira (22), foi a vez do Supermercado Amazonas receber a visita dos fiscais.Divulgação PMSG - Foto: Luiz Carvalhal

Publicado 22/10/2021 22:04 | Atualizado 22/10/2021 22:13

As subsecretarias de Fiscalização de Posturas e de Vigilância Sanitária, da Prefeitura de São Gonçalo, multaram nesta sexta-feira (22), no bairro Colubandê, o Supermercado Amazonas, que armazenava mais de 300 Kg de carne irregularmente, além de diversos tipos de alimentos guardados de forma desorganizada e sem higienização. Pelas infrações, o estabelecimento foi multado em R$ 8.650,00 e terá um prazo de 30 dias para se adequar. Em caso de reincidência, o local pode até ser interditado.

Segundo a Prefeitura, no início da semana, o Grand Marché já havia sido interditado por diversas irregularidades, entre elas armazenamento incorreto e produtos com validade vencida, e teve mais de uma tonelada de alimentos descartados. Os dois estabelecimentos estão localizados na Avenida José Mendonça de Campos. A operação foi acompanhada pelo vereador Glauber Poubel, que alertou as autoridades municipais após receber inúmeras denúncias pelas redes sociais. A ação contou com o apoio da Ronda Ostensiva Municipal (Romu).