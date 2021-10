Segundo a Prefeitura, no encontro foram apresentados os resultados obtidos durante as ações realizadas na cidade. - Divulgação PMSG - Foto: Luiz Carvalho

Segundo a Prefeitura, no encontro foram apresentados os resultados obtidos durante as ações realizadas na cidade.Divulgação PMSG - Foto: Luiz Carvalho

Publicado 27/10/2021 20:56



Com o objetivo de debater com a sociedade gonçalense questões voltadas para a área de segurança autoridades policiais estiveram reunidas, na manhã desta quarta-feira (27), em uma reunião na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), com o Conselho Comunitário de Segurança Pública de São Gonçalo, juntamente com representantes de sete comunidades da cidade. O próximo encontro está agendado para 25 de novembro, às 10h, no mesmo local.

Segundo as informações, o encontro, que acontece mensalmente, visa aproximar os representantes de comunidades das instituições de segurança pública, a fim de debater as demandas de cada região e prestar contas à sociedade civil sobre o trabalho que tem sido executado ao longo dos últimos meses, além de apresentar os resultados positivos obtidos durante as ações realizadas na cidade.



A reunião foi presidida por José Antônio Borges, presidente do Conselho Comunitário de Segurança Pública de São Gonçalo, e contou com a participação do subcomandante Major Schorcht, do 7º Batalhão da Polícia Militar de São Gonçalo, do subsecretário de Ordem Pública, Major Rafael Santana, do coordenador da Operação São Gonçalo Presente, Denis Machado, e de representantes da 72ª DP (Mutuá) e 75ª DP (Rio do Ouro).



O subsecretário de Ordem Pública, Major Rafael Santana, garantiu que os encontros são uma forma de aproximar representantes das comunidades e autoridades.



“O Conselho Comunitário visa realmente aproximar a população dos setores públicos que desempenham algum papel ligado, diretamente ou indiretamente, à área de segurança, e ajuda a Secretaria de Ordem Pública, porque identifica de maneira rápida aquelas demandas que se fazem urgentes e são prementes para serem resolvidas naquele momento, além de analisar e ter um acesso mais próximo às angústias e aos problemas que os munícipes, a sociedade civil organizada, empresários e comerciantes enfrentam em nosso município”, afirmou Rafael.



Para o coordenador de Base, subtenente Denis Machado, o trabalho da Operação São Gonçalo Presente é resultado da sinergia de todas as instituições dedicadas à segurança no município.



“O nosso trabalho é sinergia de todas as instituições, do governo, Estado, prefeitura e sociedade civil organizada. É muito importante. O projeto Segurança Presente está aqui desde janeiro de 2020, foi se aperfeiçoando ao longo dos anos e hoje é um projeto tão bom que todos querem abraçar. Em março deste ano, viemos com filosofia efetiva do projeto São Gonçalo Presente e agora atuamos nas vias principais da cidade, realizando abordagens e atendimento de proximidade e vamos trabalhando assim, para proteger a população gonçalense”, contou o subtenente Machado.



Durante o encontro, José Antônio Borges, presidente do Conselho Comunitário de Segurança Pública, falou da importância do órgão com as instituições policiais da cidade.



“O Conselho Comunitário de Segurança Pública é o elo de ligação entre a sociedade civil organizada com as instituições policiais. Então, nesse fórum de debates, conseguimos discutir sobre as nossas necessidades e oportunidades para solucionar algumas questões do município e colher alguns resultados”, disse o presidente do conselho.