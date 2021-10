Agentes fizeram uma ação de vistoria em área no entorno da Escola Municipal Almirante Alfredo Carlos Dutra, em Alcântara, onde parte de uma rocha se soltou. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 26/10/2021 20:37 | Atualizado 26/10/2021 21:14



Agentes da Defesa Civil de São Gonçalo realizaram, nesta terça-feira (26), junto com o Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro, por meio do Núcleo de Análise e Diagnósticos de Escorregamentos (NADE), uma ação de vistoria em área no entorno da Escola Municipal Almirante Alfredo Carlos Dutra, em Alcântara, onde parte de uma rocha se soltou. O objetivo da ação é minimizar os efeitos dos riscos geológicos que se encontram no local.

"Essas vistorias preventivas da Coordenadoria Operacional, integrada com o órgão estadual, são de extrema importância para acompanhar a evolução das ameaças geológicas que podem ser fatais, minimizando riscos de desastres", disse o subsecretário de Defesa Civil, coronel Fernando Rodrigues.

Na ocasião, também foram analisadas estratégias para avaliar os riscos causados pela pedra e solicitado um laudo conclusivo para direcionamento das ações preventivas que serão realizadas.

Em virtude do extenso período de chuva no município, na última sexta-feira (22), foi registrada a queda de um bloco da rocha, que está localizado dentro de um condomínio residencial ao lado da Escola Municipal Almirante Alfredo Carlos Dutra. Após o acidente, o local foi isolado.

A Defesa Civil fornece atendimento ao cidadão gonçalense 24 horas por dia. Em caso de emergência, ligue 199.