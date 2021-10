Funcionários, sócios, produtores culturais e amigos promovem um protesto contra o fechamento e possível demolição do Clube Tamoio, de São Gonçalo. - Divulgação

O Tamoio Futebol Clube de São Gonçalo pode ser tombado por iniciativa da deputada estadual Zeidan (PT) que protocolou nesta terça-feira (26) um Projeto de Lei para este fim. De acordo com a iniciativa, o Tamoio passa a ser tombado por interesse social, histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro. A manobra seria para impedir a demolição do local, já que o terreno foi vendido após intensa disputa judicial, por conta de uma dívida trabalhista que se arrastou por longos anos.



"É fundamental que a gente preserve o patrimônio histórico e cultural de nossas cidades. São Gonçalo carece desse cuidado. A Fazenda Colubandê, o Palacete do Mimi e tantos outros tiveram o patrimônio degradado. Vamos lutar para manter de pé esse importante espaço de São Gonçalo. Quem não se lembra dos desfiles de fantasias do carnaval carioca? Tudo transmitido ao vivo pelas TVs direto do Clube Tamoio", recordou-se a deputada Zeidan.



Ela ressaltou que em decorrência do tombamento proposto todo o acervo histórico e cultural fica livre de destruição, descaracterização ou mudança de uso do imóvel em questão, bem como a transferência definitiva de suas atividades.





PROTESTO - Funcionários, sócios, produtores culturais e amigos promovem um protesto, nesta segunda-feira, contra o fechamento e possível demolição do Clube Tamoio, de São Gonçalo.

Considerado um dos clubes mais tradicionais do Brasil, fundado há 104 anos e com mais de dez mil sócios, o Tamoio foi arrematado num leilão, pelo valor irrisório de R$ 2 milhões, por conta de um processo trabalhista movido por uma advogada que seria funcionária da agremiação. O protesto será na frente do clube, na Avenida Kennedy, no bairro Zé Garoto.



O clube ficou famoso por causa dos desfiles de fantasias, que abriam o carnaval brasileiro e eram transmitidos ao vivo para todo o Brasil, com a presença de nomes famosos na época como Clóvis Bornay, Wilza Carla, Evandro Castro Lima, Mauro Rosas e outros.

O vereador Marlos Costa acompanhou os protestos e disse ser a favor da integridade do clube. "A decisão judicial deste final de tarde da justiça, impede o novo proprietário de cometer qualquer ato de demolição e de que ele deve manter a integridade do imóvel, respeitando a lei municipal de tombamento do Tamoio. Continuaremos na luta para que o clube seja devolvido para o uso da população gonçalense", afirmou Marlos.