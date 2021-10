Segundo a Prefeitura, o objetivo das inaugurações é ampliar o atendimento odontológico e desenvolver um trabalho mais humanizado para os moradores de São Gonçalo - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 28/10/2021 21:23

Com objetivo de ampliar o atendimento odontológico e desenvolver um trabalho mais humanizado para os moradores de São Gonçalo, foram inaugurados, nesta quinta-feira (28), dois consultórios odontológicos na Unidade de Saúde da Família (USF) Jardim Catarina I. O evento contou com a presença do vice-prefeito Sérgio Gevu, do subsecretário de Odontologia Dr. Paulo Alberto, e do vereador Juan Oliveira.



“Eu fico muito feliz de estar vendo a cidade melhorar, principalmente na parte odontológica, que trabalha para restaurar a dignidade dos nossos munícipes”, afirmou o vice-prefeito Sérgio Gevu.



O subsecretário de Odontologia, Paulo Alberto, ressaltou o avanço da odontologia no município e afirmou que mais consultórios serão inaugurados ainda neste ano. “A odontologia em São Gonçalo avança e é um prazer enorme vivenciar essa inauguração e ver que estamos oferecendo um atendimento digno aos pacientes. Nós temos um projeto de odontologia muito grande para esse ano ainda. Serão mais ou menos oito consultórios para serem inaugurados, provavelmente três até o fim do ano e o restante no ano que vem. Todos estão montados e, em breve, iremos entregar para a população”, disse o subsecretário.

De acordo com as informações, nas unidades, serão realizados tratamentos não emergenciais, como restaurações, extrações, raspagem de tártaro e aplicação de flúor.



Unidades – Segundo a Prefeitura, atualmente, São Gonçalo conta com 122 consultórios odontológicos no programa de Saúde da Família, na Atenção Básica; três emergências 24h, nas Upas de Nova Cidade, Pacheco e no Pronto Socorro Central; dois odontomóveis; dois Centros Especializados de Odontologia (CEEO), no Barro Vermelho e no Arsenal; Odontologia Hospitalar no Pronto Socorro Central, no CTI; a primeira clínica no Brasil de referência em Odontologia para atendimento à pessoa autista, no Gradim; atendimento para gestantes de alto risco, no Hospital Luiz Palmier, e dois consultórios em clínicas municipais, na Clínica Municipal Gonçalense, no Mutondo, e no Posto de Saúde Dr. Zerbini.