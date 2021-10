Todas os cemitérios de São Gonçalo recebem uma atenção especial com reformas, pinturas, capina e aumento no número de vagas. - Divulgação PMSG - Foto: Luiz Carvalho

Todas os cemitérios de São Gonçalo recebem uma atenção especial com reformas, pinturas, capina e aumento no número de vagas.Divulgação PMSG - Foto: Luiz Carvalho

Publicado 29/10/2021 23:17

A Prefeitura de São Gonçalo, através da Administração Funerária, realizou os últimos ajustes para receber o público na próxima terça-feira (2), feriado de Finados, nos cemitérios públicos do Pacheco, São Miguel, Ipiíba e São Gonçalo. Segundo as informações, haverá aferição de temperatura, oferta de álcool em gel na entrada e o uso da máscara será obrigatório durante as visitas. Equipes da Administração Funerária vão controlar a quantidade de pessoas no interior das unidades para evitar aglomerações.



A Coordenadoria de Administração Funerária preparou um esquema especial para a data através de um trabalho de conservação, limpeza, capina e pintura dos quatro cemitérios municipais. As visitas vão funcionar das 8h às 16h. "Todas as unidades do município de São Gonçalo recebem uma atenção especial com reformas, pinturas, capina e aumento no número de vagas. Desta forma, realizamos, nesta semana, os últimos ajustes para receber a população no Dia de Finados. Contamos com a colaboração da população para seguir os protocolos sanitários com relação à Covid-19", alertou Thamyres Francine, administradora da Funerária que tem acompanhado o trabalho de perto junto ao coordenador geral da Funerária, André Almeida.



A Vigilância Ambiental também intensificou, nesta semana, as ações de prevenção contra covid-19, além de doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. As equipes de combate ao coronavírus intensificaram as ações com as motofogs e estão sanitizando todos os cemitérios para dar mais segurança aos visitantes.