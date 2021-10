A integração entre as forças policiais em São Gonçalo tem sido um ponto crucial para a segurança. - Divulgação PMSG

Publicado 29/10/2021 23:02

A segurança tem aumentado mês a mês no município de São Gonçalo graças ao patrulhamento pelas ruas da cidade. Segundo os dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), pelo sétimo mês consecutivo, os índices de criminalidade caíram de forma satisfatória. "Em setembro desde ano, a cidade conseguiu uma redução de 44,53% nas ocorrências relacionadas a roubo de pedestres, se comparado ao mesmo período do ano de 2020", informou a Prefeitura no texto.

De acordo com o levantamento, no mês de setembro de 2021, foram 281 ocorrências de roubo a pedestres, 112 casos a menos do que o registrado no mesmo período no ano anterior. Esse saldo positivo foi possível através da integração entre a Secretaria de Ordem Pública, o 7º Batalhão da Polícia Militar e o apoio da Guarda Municipal e do São Gonçalo Presente, que tem atuado diariamente pelos bairros do município, buscando garantir o ir e vir da população gonçalense.



O major David Ricardo reforçou que a integração entre as forças policiais no município tem sido um ponto crucial para a segurança. “A integração entre o 7º Batalhão da Polícia Militar e a Secretaria de Ordem Pública, através dos agentes da Guarda Municipal e do São Gonçalo Presente, além das distritais locais, tem se mostrando o único caminho para reduzirmos drasticamente a insegurança que fazia parte do município em outras gestões. Não há como vencermos o crime sem entrega, esforço e dedicação. Sem sombra de dúvidas, a tônica do nosso trabalho tem sido a aproximação com a sociedade e a busca incansável por garantir aos cidadãos o direito de ir e vir em paz. Estamos vivendo novos tempos no município e trabalharemos constantemente para aperfeiçoarmos nossa prestação de serviços”, afirmou o Major.



A professora e moradora do bairro Laranjal, Luciene Sardinha, relatou a importância dos agentes pelas vias do município. “Sou moradora do bairro há sete anos e os moradores daqui sofrem com o grande número de roubos. A presença dos agentes com certeza inibe a ação dos assaltantes, que logo de manhã cedo costumavam assaltar as pessoas que estão saindo para trabalhar. Esse trabalho precisa ser ampliado e intensificado em mais bairros que sofrem com a violência”, contou Luciene.



Mesma opinião da recepcionista Graziela Henrique ao afirmar que a presença da Operação São Gonçalo Presente representa tranquilidade. “Me sinto tranquila ao percorrer as ruas de São Gonçalo, porque sempre tenho a visão de um policial próximo. Gostaria que o nosso município pudesse contar com esse policiamento em outros bairros, nas praças, em locais mais movimentados”, concluiu Graziel