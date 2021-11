Depois do Outubro Rosa, chegou a vez dos homens com o Novembro Azul. - Divulgação

Publicado 01/11/2021 14:30

Depois dos gonçalenses estarem engajados no apoio ao Outubro Rosa, as mulheres, chegou a vez do mesmo apoio aos homens através do Novembro Azul. A campanha tem o objetivo de conscientizar os homens sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, que pode ser detectado através de alteração em um tipo de exame de sangue chamado de PSA (sigla em inglês de Prostate-Specific Antigens, que significa Antígeno Prostático Específico).



Para informar, tirar dúvidas e esclarecer o assunto, a equipe do Programa Integral da Saúde do Homem da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo (Semsa) vai realizar blitzes educativas, rodas de conversa e palestras durante todo o mês de novembro em diferentes locais da cidade, inclusive em empresas onde há predominância dos homens e nas academias de saúde. A abertura do Novembro Azul será no auditório da Semsa no dia 3 de novembro, às 9h, e contará com a presença do prefeito Capitão Nelson.



O câncer de próstata costuma ser assintomático. Por isso, homens a partir dos 45 anos com fatores de risco (histórico familiar de câncer de próstata: pai, irmão e tio; raça: homens negros sofrem maior incidência deste tipo de câncer e obesidade) ou 50 anos sem estes fatores, devem ir ao médico, uma vez ao ano, para realizar o exame PSA, que mostra se há alguma alteração. Caso haja a suspeita do câncer de próstata, o paciente é orientado a procurar o urologista, que pode solicitar outros exames para confirmar o diagnóstico e encaminhar para o tratamento adequado.



Em São Gonçalo, qualquer médico pode pedir o exame PSA, que pode ser realizado em unidade de saúde que tenha laboratório. Caso o exame dê alguma alteração, o paciente será encaminhado para um urologista através do setor de regulação. Os urologistas de São Gonçalo atendem nos polos sanitários Washington Luiz Lopes, no Zé Garoto; Paulo Marques Rangel, no Porto do Rosa; Jorge Teixeira de Lima, no Jardim Catarina; Hélio Cruz, em Alcântara; Posto de Atendimento Médico (PAM) Alcântara; PAM Neves; e na Clínica Gonçalense do Barro Vermelho.



Os encaminhamentos para oncologia são feitos através de guias de referência/pedido médico. O proctologista atende na Clínica Gonçalense do Mutondo e Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, no Zé Garoto. As ultrassonografias de próstata e do aparelho urinário podem ser feitas no Espaço Rosa e clínicas municipais do Barro Vermelho, Mutondo e Dr. Zerbini, no Arsenal. As biópsias são realizadas no Hospital Luiz Palmier (HLP), no Zé Garoto.



O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve tumores malignos. Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas e quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada, dificultando a cura. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer (Inca).



Confirma a programação:



03/11 – Abertura da campanha Novembro Azul com palestra do urologista Ronaldo Rodrigues Monteiro para autoridades na Semsa, às 9h.



04/11– Evento do Novembro Azul no auditório na Semsa, às 9h, para funcionários



08/11 – Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara, às 10h: Palestra com assistente social e abordagem na sala de espera



09/11 – Espaço Rosa, Zé Garoto: consulta com o Dr. David de Almeida Paes (urologista), das 9h às 12h sem necessidade de marcação, coleta de sangue para o exame de PSA, testagem de Doenças Sexualmente Transmissíveis (ISTs/Aids) com as equipes dos programas Saúde do Homem, Saúde do Trabalhador e Programa Hipertensão e Diabetes



09/11– Empresa Log Shore, em Guaxindiba, às 14h: orientação e atendimentos dos programas Saúde do Homem, Saúde do Trabalhador e Hipertensão e Diabetes



11/11 – Clínica Municipal Gonçalense do Barro Vermelho, às 9h: roda de conversa com o Dr. Sidney Briancor (urologista)



16/11 – Viação Rio do Ouro, às 10h: testagem de Doenças Sexualmente Transmissíveis (ISTs/Aids) e orientações dos programas Saúde do Homem e Saúde do Trabalhador



18/11 – Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal, às 14h: abordagem ao paciente nas salas de espera sobre a importância da prevenção e promoção em saúde



18/11 – Polo Sanitário Rio do Ouro, às 9h: abordagem nas salas de espera e roda de conversa sobre a Importância da prevenção em saúde



19/11 – PAM Alcântara, às 8h: roda de conversa com o Dr. Werner Teixeira Rodrigues da Silva (urologista) e exame de PSA



22/11 – Academia de Saúde de Santa Izabel, às 9h: roda de conversa com o tema “A importância do Autocuidado e a prevenção do câncer de próstata” com a equipe do programa Saúde do Homem, testagem de Doenças Sexualmente Transmissíveis (ISTs/Aids) e serviços da equipe do Nasf



22/11 – Centro de Acolhimento Social, Vista Alegre, às 14h: roda de conversa abordando a importância da prevenção e promoção em saúde



23/11 – Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa, às 9h: abordagem na sala de espera



24/11 – Clínica da Família Marambaia, às 9h: abordagem na sala de espera com a equipe de saúde



25/11 – Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto, às 9h: roda de conversa com o Dr. Luiz Fernando Sodré (urologista), exame de PSA e distribuição de brindes para os homens



29/11 – Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo, às 10h: palestra com a equipe de enfermagem e prevenção cantada



30/11 – Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina, às 9h: roda de conversa com Dr. Marcos Valério (urologista) com o tema “Câncer de Próstata e Câncer de Pênis”; exame de PSA e corte de cabelo



30/11 – Centro Pop, Mutondo, às 12h: roda de conversa sobre a importância da prevenção em saúde



