O Jardim Catarina, que sempre sofreu muito com as chuvas, recebeu atenção especial da Prefeitura por conta de enchentes.Divulgação PMSG

Publicado 03/11/2021 21:18

A Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, realizou serviços de limpeza nas principais vias da cidade após a forte chuva que atingiu o município nos últimos dias. Moradores confirmaram que logo no início da manhã desta quarta-feira (3), cerca de 60 homens do 1º e 2º Departamento de Conservação e Obras (DCO) - com auxílio de sete caminhões, duas retroescavadeiras e um caminhão vac-all - trabalharam nas principais ruas que ficaram alagadas no bairro Jardim Catarina.

O vereador Juan Oliveira, morador da localidade, acompanhou de perto, desde a última terça-feira (2), o trabalho realizado pela Prefeitura. “O Jardim Catarina sempre sofreu muito com as chuvas, não é de hoje que centenas de famílias ficam desalojadas por conta de enchentes. A falta de dragagem, que é de responsabilidade do Inea, é um problema crônico que afeta milhares de vidas. Esse trabalho precisa ser feito com urgência. Sigo trabalhando incansavelmente para ajudar todos os moradores que necessitam e para que um dia a dragagem seja feita nos rios do município”, declarou o vereador.

Segundo as informações, nove famílias seguem abrigadas no ponto de apoio na Escola Municipal Professora Aida Vieira de Souza, no Jardim Catarina. "A Secretaria de Assistência Social irá disponibilizar kits de limpeza e cesta básica para que essas pessoas possam retornar para suas residências. Ainda por conta da alta da maré, 18 desalojados seguem no ponto de apoio do Colégio Municipal Marcílio Dias, na Estrada das Palmeiras. Eles estão sendo assistidos, recebendo refeições e doações de roupas", informou a Prefeitura no texto.

De acordo com última atualização da Subsecretaria de Defesa Civil, a cidade está em estágio de observação, sem ocorrências nas últimas 24 horas. Não há previsão de chuva forte para os próximos dias.