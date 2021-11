Os moradores, comerciantes e visitantes que trafegam entre a Venda da Cruz e o Alcântara comemoraram a nova iluminação. - Divulgação PMSG - Foto: Alex Alves

Publicado 03/11/2021 20:41 | Atualizado 03/11/2021 20:45

Corredores viários de São Gonçalo mais iluminados

A Prefeitura de São Gonçalo e a Enel continuam com as substituições de lâmpadas comuns por Led por toda a cidade. Segundo o Executivo, além de mais conforto o equipamento gera segurança e economia. "Estamos com a revitalização no dois principais corredores viários do município. Nesta primeira etapa, o serviço substituiu mais de 800 braços de luz em cerca de 11 quilômetros, mas o programa “São Gonçalo às Claras” irá beneficiar toda a cidade com mais de 68 mil novas luminárias", afirmou a Prefeitura no texto.

Moradores, comerciantes e visitantes que trafegam entre a Venda da Cruz e o Alcântara, cortando os bairros da Covanca, Pita, Barro Vermelho, Santa Catarina, Zé Garoto, Centro, Estrela do Norte, Nova Cidade, Antonina e Mutondo, perceberam a mudança e enalteceram o serviço.

"Alguns trechos aqui dava medo de passar, principalmente a pé. Era uma escuridão só. Esta iluminação nos garante mais segurança e o bairro fica mais bonito também", garantiu a vendedora Iolanda Mendes, de 48 anos, moradora do Barro Vermelho.

A Subsecretaria de Iluminação Pública teve a garantia do prefeito que terminará os preparativos da licitação para realizar a troca em toda a cidade, para melhorar a qualidade do serviço e gerando economia. "A previsão é que, ao todo, o município esteja iluminado com as novas lâmpadas no prazo de dois anos a partir da aquisição dos novos equipamentos", atestou o Executivo na nota.

“Com essa mudança, vamos conseguir oferecer um serviço de melhor qualidade para a população, sem contar na economia que irá gerar para os cofres públicos, tanto de recursos quanto no que diz respeito à manutenção. Essa economia vai chegar na ordem de R$ 1,4 milhão mensal quando toda a cidade estiver com as lâmpadas de LED”, disse o subsecretário de Iluminação Pública, Ricardo Pericar,

Esta semana, o Departamento de Iluminação Pública está realizando o serviço e a manutenção corretiva na rede da Avenida Presidente Kennedy, entre os clubes Mauá e Tamoio. A via também recebeu serviços de poda de árvores e limpeza das Subsecretarias de Conservação e Parques e Jardins.