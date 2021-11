Segundo o presidente da Cruz Vermelha, Marcio Dias, vários pontos da cidade foram atingidos pelas chuvas intensas dos últimos dias. - Divulgação

Segundo o presidente da Cruz Vermelha, Marcio Dias, vários pontos da cidade foram atingidos pelas chuvas intensas dos últimos dias.Divulgação

Publicado 03/11/2021 21:00

Com estoque de doações zerado, a Cruz Vermelha Brasileira- filial São Gonçalo, está pedindo a colaboração de doadores para auxiliar as famílias atingidas pelas fortes chuvas na segunda cidade mais populosa do estado.

Segundo o presidente da Cruz Vermelha, Marcio Dias, cobertores, colchonetes, roupas de cama e banho, material de higiene pessoal e de limpeza, incluindo vassouras e cloro, além de alimentos e água potável são essenciais neste momento. Ele explicou a atuação da instituição.



"Vários pontos da cidade foram atingidos pelas chuvas intensas dos últimos dias. Toda ajuda é bem-vinda, pois quem conseguir voltar pra casa esta semana ainda estará sem roupas, sem água e sem alimentos, já que tudo foi levado pelas chuvas. Precisamos chegar até os bairros mais pobres, as comunidades mais carentes, aos desabrigados pelas chuvas. Estamos atuando no resgate e iniciando o trabalho de ajuda humanitária que sempre fazemos pelo mundo todo", disse Dias.



As doações serão entregues às vítimas de bairros como Jardim Catarina, Palmeiras, Salgueiro, entre outras.



Para quem quiser doar, a instituição tem sede no bairro Estrela do Norte, na Rua Presidente Kennedy, em frente ao n° 901, Estrela do Norte, São Gonçalo.