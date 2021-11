A distribuição do Kit Alimentação Escolar vai ter início na próxima segunda-feira (8) indo até 13 de novembro para as escolas que ainda não receberam o 3º e o 4º Kits. - Divulgação PMSG - Foto: Lucas Alvarenga

Publicado 05/11/2021 20:13

A Prefeitura de São Gonçalo, por intermédio da Secretaria de Educação, retoma a distribuição do Kit Alimentação Escolar na próxima segunda-feira (8) indo até 13 de novembro para as escolas que ainda não receberam o 3º e o 4º Kits, conforme cronograma abaixo.



Segundo as informações, a pausa na entrega foi por conta da prova do concurso para profissionais de Educação que aconteceu no último domingo (31), em alguns dos pontos de distribuição. "Serão fornecidos dois kits por cada aluno matriculado na rede municipal de ensino. Os alimentos são referentes aos meses de maio (em atraso) e outubro. Até a compensação de todos os meses em atraso, haverá a distribuição de dois kits por aluno", informou o Executivo no texto.



De acordo com a Prefeitura, cada unidade de ensino irá informar aos responsáveis, por meio de grupos, redes sociais e informes nas agendas dos alunos, o cronograma com os dias e locais de entrega dos kits. "Nos períodos de entrega, as aulas nas unidades escolares que forem polos de distribuição ocorrerão de forma remota. Para evitar aglomeração, recomenda-se que os responsáveis não levem acompanhantes para a retirada", ressaltou a Educação na nota.



Os responsáveis dos alunos deverão se dirigir ao polo correspondente a sua escola, no dia e horário indicados no cronograma, levando um documento de identificação com foto (carteira de identidade, habilitação, ou carteira de trabalho) e uma cópia. Caso o recebimento do Kit seja feito por outro representante, ele deverá levar a cópia dos documentos de identificação, tanto dele quanto do responsável legal pelo aluno beneficiado, e também a cópia do documento de identificação do aluno (certidão de nascimento ou carteira de identidade), além de assinar um Termo de Recebimento por Autorização disponibilizado em cada polo.



Segundo as informações, os kits alimentação distribuídos às famílias dos alunos da rede municipal de ensino foram montados com a finalidade de complementar a alimentação dos alunos no período de pandemia, conforme orientação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).



Confirma o cronograma de distribuição:



Polo 2



Escola Municipal Ernani Faria



Endereço: Rua Oliveira Botelho S/N - Neves – São Gonçalo – RJ



Horário: 8h às 17h



Dia 8 de novembro (segunda-feira): Escola Municipal Jovita Maria de Jesus, UMEI Pastor Benedito Panisset, Escola Municipal Lucio Thomé Feteira, Escola Municipal Joaquim Lavoura e Obra Social Bem Comum







Polo 3



Colégio Municipal Presidente Castello Branco



Endereço: Rua Carlos Gianelli, S/N - Boaçu – São Gonçalo – RJ



Horário: 8h às 17h



Dia 8 de novembro (segunda-feira): Colégio Municipal Presidente Castello Branco



Dia 9 de novembro (terça-feira): Jardim de Infância Municipal Menino Jesus e Escola Estadual Munipalizada Maria da Glória Borges Leite







Subpolo 3.1



Escola Municipal José Manna Junior



Endereço: Rua Manoel Serrão, S/N – Nova Cidade – São Gonçalo – RJ



Horário: 8h às 17h



Dia 8 de novembro (segunda-feira): Escola Municipal Visconde de Sepetiba







Polo 4



CIEP 125 Municipalizado Professor Paulo Roberto Macedo do Amaral



Endereço: Avenida Jornalista Roberto Marinho, S/N- Colubandê - São Gonçalo – RJ



Horário: 8h às 17h



Dia 8 de novembro (segunda-feira): Escola Municipal Dr. Heráclito F. Sobral Pinto, Escola Municipal Professor Paulo Roberto Macedo do Amaral e Escola Municipal Alberto Torres



Dia 9 de novembro (terça-feira): Escola Municipal Governador Roberto Silveira, Escola Municipal Virginia de Seixas Cruz e Associação Assistencial Educacional Amanhecer







Polo 5



Escola Municipal Marcus Vinicius Cruz de Mello Moraes



Endereço: Estrada de Santa Izabel, S/N – São Gonçalo - RJ



Horário: 8h às 17h



Dia 9 de novembro (terça-feira): Associação Raiz de Davi, Escola Municipal Rotary, UMEI Ednea Mascarenhas e Escola Municipal Paulo Roberto Azeredo







Polo 6



Colégio Municipal Estephânia de Carvalho



Endereço: Rua Bispo Dom João da Mata, 466 – Laranjal – São Gonçalo - RJ



Horário: 8h às 17h



Dia 8 de novembro (segunda-feira): Escola Municipal Santa Luzia e Escola Municipal Pastor Jose Augusto Grassini







Subpolo 6.1



Escola Municipal João Cabral de Mello Neto



Endereço: Estrada Almirante Pena Boto, S/N – Vista Alegre– São Gonçalo – RJ



Horário: 8h às 17h



Dia 9 de novembro (terça-feira): Escola Municipal Darcy Ribeiro e UMEI José Calil Abuzaid







Subpolo 6.2



Escola Municipal Irene Barbosa Ornelas



Endereço: Rua Bernardo Faria, S/N – Jardim Catarina– São Gonçalo – RJ



Horário: 8h às 17h



Dia 9 de novembro (terça-feira): Escola Municipal Irene Barbosa Ornelas







Polo 7



Colégio Municipal Amaral Peixoto



Endereço: Rua Humberto Alencar Castelo Branco, S/N – Lindo Parque - São Gonçalo - RJ



Horário: 8h às 17h



Dia 13 de novembro (sábado): Colégio Municipal Amaral Peixoto e Associação Educacional Vitoria Régia







Subpolo 7.1



Escola Municipal Nice Mendonça de Souza e Silva



Endereço: Rua Dr. Porciúncula, 395- Venda da Cruz – São Gonçalo – RJ



Horário: 8h às 17h



Dia 10 de novembro (quarta-feira): Escola Municipal Evadyr Molina, UME George Savalla Gomes – Palhaço Carequinha e Obra Social Apoio a Criança - OSAC







Polo 8



Colégio Municipal Pastor Haroldo Gomes



Endereço: Estrada das Palmeiras, S/N – Itaúna - São Gonçalo - RJ



Horário: 8h às 17h



Dia 10 de novembro (quarta-feira): Escola Municipal Paulo Reglus Neves Freire, Obra Social Tia Lili Educandário, Associação Oficina de Vida, Creche Comunitária do Salgueiro



Dia 11 de novembro (quinta-feira): Escola Municipal Marinheiro Marcílio Dias, UMEI Natalina Muniz de oliveira e Escola Municipal João Aires Saldanha







Polo 9



Escola Municipal Alfredo de Freitas Dias Gomes



Endereço: Estrada do Arrastão, S/N – Arrastão - São Gonçalo - RJ



Horário: 8h às 17h



Dia 11 de novembro (quinta-feira): Escola Municipal Deputado José Carlos Brandão Monteiro, Escola Municipal Presidente João Belchior Marques Goulart e UMEI Pastor Militão Ramos de Oliveira



Dia 12 de novembro (sexta-feira): Escola Municipal Anaia Pequeno e Associação de Moradores e Amigos do Anaia







Subpolo 9.1



Escola Estadual Municipalizada Barão de São Gonçalo



Endereço: Rua Dalva Raposo, 215- Tribobó – São Gonçalo – RJ



Horário: 8h às 17h



Dia 11 de novembro (quinta-feira): Escola Estadual Municipalizada Mariana Sodré







Subpolo 9.2



Escola Municipal Pastor Mauro Israel Moreira



Endereço: Rua Mariano de Carvalho, Lote 56 – Engenho do Roçado – São Gonçalo – RJ



Horário: 8h às 17h



Dia 11 de novembro (quinta-feira): Escola Municipal Nossa Senhora da Boa Esperança e CIEP 414 Municipalizado Tarso de Castro.