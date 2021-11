Segundo as informações da Prefeitura, em Neves, as equipes da Conservação, retiraram troncos de árvore e até pedras de rede pluvial. - Divulgação PMSG - Foto: Luiz Carvalho

Segundo as informações da Prefeitura, em Neves, as equipes da Conservação, retiraram troncos de árvore e até pedras de rede pluvial.Divulgação PMSG - Foto: Luiz Carvalho

Publicado 04/11/2021



Correndo contra o tempo para deixar a cidade menos alagada, a Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, através do 4° Departamento de Conservação e Obras (DCO), mantém as ações de melhorias e limpeza do sistema de águas pluviais e desta vez atuou no bairro de Neves. No local, os trabalhos envolveram a retirada de laje que encobre trecho da rede e impedia a retirada de lixo, pedras, troncos de árvore e até móveis jogados fora irregularmente.

Segundo as informações, nesta quinta-feira (4), as equipes atuaram em duas frentes na Rua Cônego Goulart. "As primeiras horas da manhã foram dedicadas, com o auxílio de uma retroescavadeira, à retirada de duas placas de concreto que formavam uma laje sob a calçada. Na sequência, outros trabalhadores, com auxílio da retroescavadeira e de um caminhão, iniciaram a limpeza do trecho. Um tronco de árvore e uma pedra foram removidos pela retroescavadeira", informou o Executivo na nota.

Nas próximas ações, a Prefeitura vai avançar na abertura da calçada entre a Rua Maurício de Abreu e a Rua Dr. Alberto Torres, realizando a limpeza em cada trecho. Para facilitar a limpeza, será aberto um canal com guarda-corpo, para evitar acidentes.

"Já na Rua Barão de São Gonçalo, as equipes da Prefeitura já limparam três de um total de 12 caixas de passagens ao longo da via e a limpeza das demais caixas já está no cronograma do DCO", concluiu a Secretaria de Desenvolvimento Urbano no comunicado.