Segundo a Prefeitura entre as intervenções, estão as obras de pavimentação, drenagem e urbanização de um trecho de 1,5 quilômetros da Estrada de Guaxindiba. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Segundo a Prefeitura entre as intervenções, estão as obras de pavimentação, drenagem e urbanização de um trecho de 1,5 quilômetros da Estrada de Guaxindiba.Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 05/11/2021 19:56

A Prefeitura de São Gonçalo, deu início, na manhã desta sexta-feira (05), a retomada das obras de pavimentação, drenagem e urbanização de um trecho de 1,5 quilômetros da Estrada de Guaxindiba, no bairro de mesmo nome, que liga a BR-101 e a RJ-104. Segundo as informações, a intervenção, parada há cerca de oito anos, é realizada através de um convênio do Executivo gonçalense com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através do Departamento de Estradas de Rodagens (DER).



O secretário de Desenvolvimento Urbano, Júnior Barboza, disse que não via a hora do início da obra. "Esse era um planejamento nosso desde o início do governo e isso só foi possível com a parceria entre o governo municipal e o estadual, além do esforço de todos os envolvidos nessa empreitada para melhorar ainda mais a nossa cidade. Gostaria de agradecer, em especial, ao governador Cláudio Castro por toda a parceria", disse Barboza.

Para o secretário de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Douglas Ruas, esse é um importante acesso ao município de São Gonçalo. "Fomos até o Governo do Estado e solicitamos o recurso. Fomos prontamente atendidos pelo governador Cláudio Castro, que aportou o recurso para essa obra, dentre tantas outras que estão sendo realizadas no município de São Gonçalo", ressaltou Ruas.

O deputado federal Altineu Côrtes, acompanhou o início dos trabalhos e elogiou a retomada das obras.

"Essa união de todos está fazendo a diferença. O governador Cláudio Castro, a pedido do prefeito Capitão Nelson, por meio da gestão do Douglas, tirou da gaveta esse projeto, cujo contrato estava parado há oito anos. Será mais uma obra para a população de São Gonçalo", disse Côrtes.

Também marcaram presença os vereadores Lecinho, Natan e Alexandre Gomes.