Equipes abordaram motoristas e pedestres com o objetivo de conscientizar a população sobre a saúde do homem. - Divulgação PMSG - Foto: Luiz Carvalhal

Publicado 05/11/2021 19:40

O Núcleo de Educação Permanente em Saúde (Neps), da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil da cidade de São Gonçalo, como parte das atividades do Novembro Azul (mês de conscientização ao câncer de próstata), realizou, nesta sexta-feira (5), em Alcântara, a primeira Operação Saúde do Homem.

Segundo a Prefeitura, o objetivo é o de conscientizar a população masculina de São Gonçalo. "A ação abordou motoristas e pedestres que passavam pela via. O evento disponibilizou ainda marcação do exame antígeno prostático específico (PSA), testes rápidos de sífilis, HIV, Hepatite B e C, testes de glicemia, além de aferir a pressão e distribuir preservativos", informou o Executivo no texto.

"A principal intenção dessa operação é conscientizar esse público que ainda é muito preconceituoso, que não vai ao médico e não se cuida. Agora, na gestão do Capitão Nelson, nós queremos mudar isso. Hoje, estamos abordando os homens, pegando o endereço para enviarmos ao posto de saúde mais próximo da sua residência, para que ele possa receber esse cuidado e entender a importância de realizar exames anualmente", afirmou Aline Serra, coordenadora do Neps.

O evento teve apoio da coordenação da Secretaria de Saúde, Cruz Vermelha, Secretaria Municipal de Transportes, Detran, Polícia Militar, através do São Gonçalo Presente, e Guarda Municipal.

Morador do bairro Amendoeira, Kleberson Rodrigues, de 43 anos, aferiu a pressão, recebeu preservativos, brindes e contou que é necessário tirar um tempo para se cuidar.

"É realmente uma ação excepcional, porque todo mundo passa e acha que é uma blitz e quando vê é uma ação para cuidar da saúde. Essa ação me chamou a atenção para olhar para a minha saúde. Tem muitas pessoas que precisam se cuidar e acabam deixando para depois por conta da correria da sua rotina", contou.

Ao longo de todo o mês de novembro, serão realizadas outras operações, nos seguintes dias e locais:

10.11 – Em frente à Praça Estephânea de Carvalho, no Zé Garoto;

11.11 – Em frente ao antigo 3º BI, em Venda da Cruz;

12.11 – Em frente à Praça dos Bandeirantes;

17.11 – Em frente ao PAM Neves;

26.11 – Em frente ao Polo Sanitário do Rio do Ouro;

29.11 – Em frente à Umpa do Pacheco.