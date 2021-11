Os interessados em fazer a doação de sangue serão atendidos por ordem de chegada, das 11h às 19h, em loja ao lado da Casa do Celular, no segundo piso do shopping. - Divulgação

Os interessados em fazer a doação de sangue serão atendidos por ordem de chegada, das 11h às 19h, em loja ao lado da Casa do Celular, no segundo piso do shopping. Divulgação

Entre esta quarta (10) até sexta (12) a Clínica de Hemoterapia de Niterói promoverá a campanha ‘Doe Sangue, perto de você’, em parceria com o São Gonçalo Shopping. De acordo com a apuração, a iniciativa visa aumentar o número de doadores a fim de regularizar os estoques de sangue e atender a todos que precisam.





Para a diretora médica da Clínica de Hemoterapia de Niterói, Catarina Finkel, esta é uma causa nobre e realizada com segurança. "Os bancos de sangue, incluindo nós da Clínica, adotamos medidas de prevenção para evitar a propagação do vírus e para que não haja risco aos doadores. A doação de sangue é segura, não havendo riscos para quem doa", afirmou Finkel.



Segundo as informações, a ação segue todos os protocolos de segurança do Ministério da Saúde, possui uma criteriosa seleção daqueles que podem doar, atendendo a princípios como a verificação da quantidade de sangue (hematócrito e hemoglobina) passível de doação, sem prejuízo ao doador, além da avaliação clínica de outros riscos possíveis. Os interessados em fazer a doação de sangue serão atendidos por ordem de chegada, das 11h às 19h, em loja ao lado da Casa do Celular, no segundo piso do shopping.







Como doar



Para doar sangue basta estar em boas condições de saúde e alimentado, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 kg e levar documento de identidade original com foto recente. Importante evitar alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem a doação e respeitar o prazo de 12 horas para o caso de bebidas alcoólicas. Se estiver com sintomas de gripe ou resfriado, ou tiver tomado vacina recentemente, não deve doar temporariamente.







Impedidos de doação



Além dos requisitos habilitando os doadores, é importante estar atento sobre os itens que proíbem a doação, a saber: estar gripado ou com processo alérgico (tosse, coriza); vacina de Sarampo e Tétano – 4 semanas; ter feito tatuagem e/ou piercing há menos de 1 ano; ter tido Hepatite depois de 11 anos de idade; ter realizado endoscopia e/ou colonoscopia nos últimos 6 meses; ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas; ser usuário de drogas ilícitas; e alguns medicamentos impedem a doação (essa questão será tratada na Triagem Clínica, no momento da doação).

Para o interessado em doar mas que tomou a vacina da Covid-19 o tempo é o seguinte: Vacina de gripe – 48hs (2 dias); Vacina Astrazeneca/Pfizer – após 7 dias; Candidatos que apresentaram infecção pelo Covid-19 são considerados inaptos por um período de 30 dias.