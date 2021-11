A piscina do Clube Tamoio era uma ótima opção de lazer, mas agora está abandonada. - Divulgação

A piscina do Clube Tamoio era uma ótima opção de lazer, mas agora está abandonada.Divulgação

Publicado 09/11/2021 21:09 | Atualizado 09/11/2021 21:13

Conhecida pela suas águas limpas e por disponibilizar gratuitamente os mais variados esportes, a piscina do Clube Tamoio, em São Gonçalo, apresenta sinais de abandono e é uma ameaça para a saúde da população. Moradores do entorno dizem que o estado do antigo local de lazer apresenta sinais de sujeira há bastante tempo.



"Uma pena né? O espaço que sempre foi sinônimo de diversão estar desse jeito, um verdadeiro criadouro do mosquito da dengue. Isso é uma falta de limpeza total. Esperamos que haja solução até o Verão", lamentou um morador. Mesma opinião de um ex-frequentador do local ao confirmar que a piscina está mesmo abandonada. "A piscina era limpíssima, mas agora está assim. Espero que o problema seja solucionado até o Verão, em dezembro", reclamou.

Leiloado, O Dia tentou achar os novos donos do Clube Tamoio, que são empresários da cidade, para saber sobre a situação, mas não conseguiu localizar o responsável.