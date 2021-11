Durante a vistoria, foram apreendidos mais de 52 quilos de cortes de carré suíno, mais de quatro quilos de linguiça fina defumada e cinco quilos de linguiça calabresa, com características impróprias para o consumo. - Divulgação PMSG - Foto: Júlio Diniz

Durante a vistoria, foram apreendidos mais de 52 quilos de cortes de carré suíno, mais de quatro quilos de linguiça fina defumada e cinco quilos de linguiça calabresa, com características impróprias para o consumo.Divulgação PMSG - Foto: Júlio Diniz

Publicado 10/11/2021 21:54

A Vigilância Sanitária de São Gonçalo realizou, na tarde desta quarta-feira (10), uma fiscalização em um supermercado, na Avenida Presidente Kennedy, no Centro. Durante a vistoria, foram apreendidos mais de 52 quilos de cortes de carré suíno, mais de quatro quilos de linguiça fina defumada e cinco quilos de linguiça calabresa, com características impróprias para o consumo.

"As fiscalizações seguem avançando por toda cidade. Diariamente, nós realizamos vistorias em supermercados, farmácias, academias, abrigos, clínicas clandestinas e de estética, para que todos os estabelecimentos cumpram as exigências da Vigilância Sanitária para garantir a saúde pública do município. Não queremos prejudicar ninguém, queremos apenas que os estabelecimentos cumpram a legislação do Código Municipal Sanitário", afirmou o diretor da Vigilância Sanitária de São Gonçalo, Marcelo Sá Lima.

No decorrer da vistoria, os fiscais constataram que os frigoríficos não operavam com a temperatura recomendada para a conservação dos alimentos. Além disso, alimentos mofados e carnes foram encontradas armazenados em local inapropriado, sem data de validade. Foram vistos, ainda, pombos circulando pelo estoque do estabelecimento.

A fiscalização ocorreu após uma denúncia realizada pela plataforma digital Colab. O aplicativo é mais um canal de comunicação que os munícipes poderão utilizar para fazer solicitações, sugestões, críticas e opinar sobre os assuntos que envolvem a cidade.