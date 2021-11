O CEO da Rede Hospital Popular de Medicina Veterinária (HPMV), Brunno Galvão, disse que o objetivo é realizar 1.500 atendimentos apenas no primeiro mês. - Arquivo Ciclovivo

O CEO da Rede Hospital Popular de Medicina Veterinária (HPMV), Brunno Galvão, disse que o objetivo é realizar 1.500 atendimentos apenas no primeiro mês.Arquivo Ciclovivo

Publicado 10/11/2021 19:16 | Atualizado 10/11/2021 19:17

O município de São Gonçalo vai ganhar seu primeiro hospital veterinário popular na quinta-feira (18), às 11h. O anúncio foi feito pelo CEO da Rede Hospital Popular de Medicina Veterinária (HPMV), Brunno Galvão, durante os preparativos da inauguração. Segundo ele, São Gonçalo é uma cidade densamente habitada e com uma característica diferente da cidade vizinha, Niterói. “É mais horizontal, a maioria das pessoas mora em casas e isso faz com que uma quantidade maior de lares possua Pets”, explicou.



Conforme as informações, o HPMV tem como objetivo de realizar 1.500 atendimentos apenas no primeiro mês. “No final de 2022, a expectativa é de 18 mil atendimentos realizados. A unidade irá tratar de cães e gatos e as consultas serão apenas R$ 19,90”, completou Galvão. De acordo com o CEO, a chegada de um hospital veterinário popular vai impactar mais de 1 milhão de lares. “Há um pensamento ultrapassado de que medicina veterinária popular não tem qualidade. Os tutores ficam encantados com o que encontram aqui. Estrutura de ponta, equipamentos modernos, equipe experiente, um hospital moderno e acessível para todas as classes sociais”, ressaltou Brunno.



Para os interessados, entre os serviços oferecidos estão: internação de animais com doenças infecciosas e zoonoses, cirurgias, exames laboratoriais, ultrassonografia e radio X, além de eletrocardiograma. O funcionamento será 24 horas. O preço da castração de cadelas será R$150,00 e de felinas R$85,00. O valor da anestesia depende da análise do médico. A vacina de raiva custará R$50,00 e a V8 R$ 85,00.



Entre as novidades do atendimento, a unidade conta ainda com um espaço cat friendly exclusivo para os felinos. “O HPMV deve realizar em 2021 cerca de 150 mil atendimentos em suas dez unidades e a expectativa para o próximo ano é de 300 mil atendimentos, além da expansão de mais 18 unidades, totalizando 28 hospitais. O HPMV é a maior rede de Hospitais Veterinários do Brasil", destacou Brunno Galvão.



A nova unidade estará localizada na Rua Coronel Serrado, número 202, no bairro Zé Garoto, no Centro de São Gonçalo.