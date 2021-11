Na sexta-feira (12), às 17h, a Secretaria de Turismo e Cultura vai realizar uma distribuição gratuita, em seu perfil no Instagram, de 25 pares de ingressos para cada sessão de "A dor da gente não sai no jornal". - Divulgação PMSG - Foto: Alexandre Martins

O Teatro Municipal de São Gonçalo para compensar o tempo que esteve parado agora dá início a grandes espetáculos de artistas gonçalenses. Nesta sexta-feira (12), Victor Sávios apresenta o espetáculo “Tributo a Tim Maia”, às 19h e 21h. A grande semelhança física do ator, somada a um timbre de voz impressionante, levam o público a acreditar que o próprio Tim Maia está presente durante o show. Representando um dos maiores ícones da música brasileira, Victor Sávios apresenta os maiores sucessos de Tim, como “Gostava tanto de você”, “Azul da cor do mar”, “Do Leme ao Pontal” e “Você”.

Os ingressos custam R$ 60 (inteira) e estão sendo vendidos nas lojas South e na plataforma Guichê Web através dos links www.guicheweb.com.br/tributo-a-tim-maia-victor-savios-sessao-19h_15299 e www.guicheweb.com.br/tributo-a-tim-maia-victor-savios-sessao-21h_15300. A classificação etária do show é de 12 anos.

No sábado (13), a Cia Attitude apresenta o espetáculo de dança “A dor da gente não sai no jornal”, que propõe uma reflexão sobre atos de violência doméstica e feminicídio. Serão duas apresentações, às 18h e às 20h.

Desenvolvida pela coreógrafa gonçalense Karen Ramos, a peça mostra mulheres com seus dilemas e conflitos, em uma busca incessante para tentar entender o mundo à sua volta. Além disso, a obra exibe o preconceito e machismo estrutural presente na sociedade.

Com um elenco composto por sete jovens moradores do bairro Porto Novo, a obra tem o intuito de levar ao público coreografias com um movimento forte e solto, através de uma técnica desconstruída que passeia pela dança clássica e o jazz.

Na sexta-feira (12), às 17h, a Secretaria de Turismo e Cultura vai realizar uma distribuição gratuita, em seu perfil no Instagram (www.instagram.com/turismoculturasg/), de 25 pares de ingressos para cada sessão de “A dor da gente não sai no jornal”. A classificação etária do espetáculo é 14 anos.

E na segunda-feira (15), feriado do Dia da Proclamação da República, o Teatro Municipal recebe Claudio Otávio tocando clássicos da MPB e da Bossa Nova.

Dono de um ouvido absoluto, o músico iniciou a carreira como guitarrista, mas logo migrou para o contrabaixo, encorajado pelo seu amigo e tecladista Ricardo Fortuna. Atualmente, Claudio toca nos principais bares de São Gonçalo.

Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e estão sendo vendidos através da plataforma Sympla, pelo link www.sympla.com.br/claudio-otavio-no-teatro-municipal-de-sao-goncalo__1402607.