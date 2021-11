Com objetivo de conhecer a estrutura do Centro de Monitoramento do Consórcio Aegea, da Concessionária Águas do Rio, para a prestação do serviço de abastecimento de água e tratamento de esgoto em São Gonçalo e região, o vereador e líder de Governo Alexandre Gomes (PV) e outros 15 parlamentares visitaram a sede da empresa no bairro Porto Maravilha. - Divulgação

Publicado 12/11/2021 17:21

A Concessionária Águas do Rio informou que já concluiu no fim da manhã desta sexta-feira (12) o reparo emergencial da adutora de distribuição de água no bairro do Lindo Parque, em São Gonçalo/RJ, que explodiu na quinta-feira (11). A concessionária esclareceu que o abastecimento está sendo retomado gradativamente na região. Na ocasião, houve um acidente com um colaborador da empresa, que apresentou ferimentos graves. Segundo as informações, este profissional recebeu socorro imediato e foi levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) e segue hospitalizado e estável.

A concessionária informou ainda que, desde o primeiro momento está dando todo o suporte e já abriu um procedimento interno para identificar o que provocou o acidente. "A Águas do Rio está com seus canais de atendimento ativos para prestar esclarecimentos e serviços à população, de forma ágil e fácil, por meio de mensagens pelo Whatsapp, pelo número 0800 195 0 195, que também funciona como telefone", reforçou a empresa em nota.

VISITA

Com objetivo de conhecer a estrutura do Centro de Monitoramento do Consórcio Aegea, da Concessionária Águas do Rio, que venceu o leilão da Cedae para prestação do serviço de abastecimento de água e tratamento de esgoto em São Gonçalo e região, o vereador e líder de Governo Alexandre Gomes (PV) e outros 15 parlamentares visitaram a sede da empresa no bairro Porto Maravilha.



Recebidos pelo diretor regional Sérgio Braga, os parlamentares receberam uma série de informações sobre os investimentos nas cidades onde a empresa atuará. Atentos, os vereadores tiraram dúvidas e apresentaram problemas que afetam o município há anos, como a falta de água tratada em várias regiões e rede de esgoto em outras.



“Conhecemos toda a estrutura do Centro de Monitoramento que irá atender a Região Metropolitana. Vamos acompanhar as intervenções na cidade e dentro de 100 dias vamos avaliar o que avançou ou não. Mas, estamos confiantes que a empresa oferecerá um bom serviço à nossa população”, garantiu Alexandre Gomes.



Segundo as informações, o governo do Estado, 27 municípios fluminense e a concessionária Águas do Rio assinaram contrato para assumir os serviços de água e esgoto nestas cidades no mês passado. São Gonçalo integra o bloco 1 dos municípios que serão atendidos pela concessionária Águas do Rio.



O objetivo é que nos próximos 12 anos sejam realizadas obras de saneamento básico em todo o Estado, garantindo a universalização dos serviços, com 99% da população com acesso a água tratada e 90% com coleta e tratamento de esgoto.



Outro propósito da Águas do Rio é contribuir para a recuperação da Baía de Guanabara, investindo no tratamento de milhões de litros de esgoto sem tratamento despejados diariamente, através da construção de coletores de esgoto ao redor da baía, formando um “cinturão”. Serão investidos R$ 2,7 bilhões nos próximos cinco anos na instalação dos cinturões. A empresa também quer recuperar e ampliar a capacidade de processamento das Estações de Tratamentos de Esgoto existentes e, também, construir novas estações.