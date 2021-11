O profissional, que recebeu socorro imediato e foi levado para o Heat, está hospitalizado e sendo acompanhado pela concessionária. - Divulgação

Os moradores de São Gonçalo ficaram preocupados diante da grande quantidade de água que explodiu de uma tubulação de uma adutora na Avenida Maricá, na altura do Lindo Parque, no início da noite desta quinta-feira (11). Segundo as primeiras informações de populares, um trabalhador da Águas de Niterói estava no momento do acidente e esta pessoa, de aparentemente 50 anos, ficou em estado grave sendo socorrida para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat).



A notícia logo se alastrou e, mesmo apreensivas, algumas pessoas perto do local informaram por whatsapp os momentos de pavor. "Não sei o que aconteceu, de repente explodiu, vi tudo e estou chocado com que aconteceu", disse uma pessoa que não foi identificada. Outra testemunha do acidente disse que foi uma explosão muito forte. "Só deu tempo de sair correndo", contou o homem ao afirmar que supostamente a vítima que ficou em estado grave atendia pelo nome de Álvaro.



A reportagem de O Dia procurou a Águas do Rio para saber o que aconteceu e a empresa esclareceu que durante o reparo emergencial em uma adutora de distribuição de água no bairro do Lindo Parque, em São Gonçalo/RJ, nessa quinta-feira (11), houve um acidente e um colaborador da empresa apresentou ferimentos graves. "O profissional, que recebeu socorro imediato e foi levado para um hospital da região, está hospitalizado e sendo acompanhado", afirmou a empresa no texto.



A concessionária informou ainda que, desde o primeiro momento está dando todo o suporte e já abriu um procedimento interno para identificar o que provocou o acidente. "Outra equipe operacional foi acionada para ir ao local onde estava sendo realizada a manutenção para dar continuidade ao serviço. A previsão para a conclusão do reparo é às 13h. A concessionária orienta a população que faça uso consciente da água", concluiu a Águas do Rio no comunicado.