A reunião teve o objetivo de preparar, em conjunto, o Plano Municipal de Contingência de Proteção e Defesa Civil (Plamcon) de 2022.Divulgação PMN - Foto: Lucas Alvarenga

Publicado 16/11/2021 21:24 | Atualizado 16/11/2021 21:28

A Subsecretaria de Defesa Civil da cidade de São Gonçalo, recebeu, nesta terça-feira (16), os secretários e representantes das secretarias do município, no Teatro Municipal George Savalla Gomes (Palhaço Carequinha), para uma reunião com o objetivo de preparar, em conjunto, o Plano Municipal de Contingência de Proteção e Defesa Civil (Plamcon) de 2022.

Na ocasião, os membros da Defesa Civil explicaram a importância de cada secretaria na elaboração do plano, que será lançado no dia 29 de novembro, também no Teatro Municipal. Na ocasião, estiveram presentes os secretários Maurício Nascimento, de Educação; Major David Ricardo, de Ordem Pública; Lucas Muniz, de Turismo e Cultura; Carlos Afonso, de Meio Ambiente; Fábio Lemos, de Transportes, entre outros representantes de outras secretarias.

Foram disponibilizados link e QR code que dá acesso aos representantes das secretarias diretamente para um site para adaptação da Matriz de Responsabilidade, onde eles podem ver a atuação de sua secretaria na execução do plano.

“É indispensável atendermos a regulamentação da Lei 12608, que determina a criação de Planos de Contingências. É preciso ter o engajamento de todas as secretarias para conhecerem antecipadamente o plano e poderem opinar, cada uma sobre as suas atribuições, para melhor atuarem no momento de desastre”, afirmou o subsecretário de Defesa Civil, coronel Fernando Rodrigues.

Segundo a Prefeitura, o Plano Municipal de Contingência de Proteção e Defesa Civil inclui indicação de responsabilidade, definição de sistemas de alerta a desastres, organização de exercícios e simulados, organização dos pontos de apoio, entre outros fatores que influenciam diretamente as outras secretarias.