Agentes da Secretaria de Políticas sobre Álcool e Drogas de São Gonçalo percorreram ruas de Venda da Cruz. - Divulgação PMN

Publicado 16/11/2021 21:54

A Secretaria de Políticas sobre Álcool e Drogas da cidade de São Gonçalo, promoveu, nesta terça-feira (16) uma ação de conscientização pelas ruas do bairro Venda da Cruz, durante a manhã, em celebração ao Dia do Não Fumar. Segundo o secretário Wanderson Dias, o objetivo é trabalhar passando as informações precisas sobre os perigos que a dependência pode desenvolver na vida do indivíduo. "Através dessas ações conseguimos alertar e encaminhar os dependentes para possíveis tratamentos", disse Dias.

Segundo as informações, a data busca a conscientização do mal que o tabaco causa à saúde. "De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o tabagismo é responsável por cerca de 200 mil mortes por ano no Brasil. O tabagismo é, reconhecidamente, uma doença crônica que desenvolve um fator de risco para cerca de 50 doenças, entre elas câncer, doenças pulmonares e cardiovasculares", destacou a Secretaria no texto.

De acordo com a Prefeitura, para aqueles que desejam parar de fumar, o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece, gratuitamente, um tratamento com multiprofissionais para que os fumantes deixem a dependência. "Em São Gonçalo, a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil oferece reuniões sobre os cuidados e prevenção à população através do Programa de Controle do Tabagismo", finalizou o Executivo no texto.