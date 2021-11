O evento de prevenção, em alusão à campanha Novembro Azul, oferece aos homens servidores efetivos da corporação e funcionários da Seop diversas ações. - Divulgação PMSG - Foto: Luiz Carvalho

Publicado 16/11/2021 22:15

A Fundação de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo (Funasg), em parceria com Centro de Formação e Instrução da Guarda Municipal, deu início nesta terça-feira (16) a um evento de prevenção, em alusão à campanha Novembro Azul, oferecendo aos homens servidores efetivos da corporação e funcionários da Secretaria de Ordem Pública (Seop) exames de prevenção ao câncer de próstata, atendimentos para medição de pressão e glicemia, além de auxiliar na parte de encaminhamento médico, caso seja necessário.

Segundo as informações, a ação também disponibilizará para os servidores da segurança pública atendimentos de enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, odontológico e prescrição de PSA (sigla em inglês de Prostate-Specific Antigens, que significa Antígeno Prostático Específico), durante nos dias 17, 18, e 19, na sede da Guarda Municipal, na Venda da Cruz, e nos dias 22 e 23 de novembro, na base da Seop, na Estrela do Norte.

O prefeito Capitão Nelson esteve presente na abertura da cerimônia e alertou aos servidores sobre a necessidade de realizar os exames de prevenção.

“Temos investido muito na prevenção. Tivemos no mês de outubro ações de conscientização para as mulheres, fazendo uma transformação no Espaço Rosa, estendendo o horário de atendimento para que possam diminuir a fila de exames. E o homem, por sua vez, tem algumas resistências para fazer exames de prevenção, então alerto aos servidores que é necessário se prevenir. É necessário que consigamos diagnosticar o mais rápido possível para que o tratamento adequado seja iniciado. Esse evento de prevenção inicia hoje, mas não acaba nunca, porque esse trabalho será continuo”, afirmou o prefeito.

Durante o evento, o comandante do 4ª Comando de Policiamento de Área (CPA), coronel Sylvio Guerra, foi chamado para compor a mesa de autoridades e ressaltou o bom momento. “A ação é importante e demonstra a valorização à nossa farda. O homem precisa ser valorizado e fico muito feliz de estar aqui hoje, vivendo esse momento” disse o coronel.

A presidente da Funasg, Mariângela Valviesse disse que é preciso cuidar da saúde dos guardas. "Tenho um respeito muito grande por cada homem, por cada mulher, por cada cidadão dessa cidade. Mas esses guardas que estão diariamente na rua fazem um trabalho árduo e sabemos que acabamos priorizando tantas outras coisas e esquecendo a saúde. Então esse é um momento dedicado, uma semana em que a Funasg estará aqui oferecendo o melhor para os servidores da Guarda Municipal”, disse Valviesse.

A coordenadora do Centro de Formação, Monica Veiga, disse que o evento veio para que mais oportunidades possam ser oferecidas aos agentes da Guarda Municipal. “A ideia é combater a questão do preconceito que sabemos que ainda existe em nossa sociedade. Como a Guarda Municipal é composta em mais da metade do efetivo por pessoas do sexo masculino, sabemos da dinâmica de trabalho e precisamos oferecer esses serviços para que os agentes tenham mais oportunidades para cuidar da saúde”, afirmou Veiga.

O evento também contou com a presença do comandante da Guarda Municipal, Antônio Machado dos Santos. A ação possui parceria entre a Funasg e as secretarias de Ordem Pública, Saúde e Defesa Civil, além da Guarda Municipal e o Sindicato dos Funcionários (SINDSPEF).

A programação é a seguinte: Na quarta-feira (17) e quinta-feira (18), na sede da Guarda Municipal, serão realizados atendimentos, palestras sobre odontologia, urologia e nutrição, além de oficinas de dança e nutrição. Na sexta-feira (19), haverá testagem rápida das infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), além de atendimentos de massoterapeuta, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, assistente social, fonoaudiólogo e médicos nos períodos da manhã e da tarde.

Nos dias 22 e 23 de novembro, também nos períodos da manhã e tarde, haverá atendimento com as mesmas especialidades que estarão presentes na Guarda Municipal, no prédio da Secretaria de Ordem Pública. Os endereços são: na sede da Guarda Municipal de São Gonçalo fica na Rua Dr. Porciúncula, 832, Venda da Cruz. (Dias 16, 17, 18 e 19). A Seop fica na Avenida Presidente Kennedy, próximo ao número 721, em Estrela do Norte. (Dias 22 e 23).