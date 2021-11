De acordo com as autoridades competentes, as multas diárias podem ultrapassar o valor de R$ 500,00. - Divulgação PMSG

Publicado 18/11/2021 21:03

A Subsecretaria de Fiscalização de Posturas e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente autuaram em flagrante, na manhã desta quinta-feira (18), um minimercado no bairro Santa Catarina, em São Gonçalo, que realizava descarte irregular de lixo, fora do horário de coleta. A ação aconteceu na esquina das ruas Doutor Getúlio Vargas e Clóvis Bevilaqua, após denúncias realizadas por moradores. Assim que chegaram ao local, os agentes de fiscalização da Prefeitura confirmaram as denúncias ao encontrar caixas e diversas embalagens de produtos na calçada. O local fica próximo à Umei Maria Noêmia Lopes Pires.

Segundo a denúncia, logo assim que o local era limpo pela Prefeitura, os comerciantes jogavam lixo na esquina, deixando restos de frutas, legumes, caixas e alimentos. O responsável pelo estabelecimento foi notificado pelos agentes do Meio Ambiente e multado pala Subsecretaria de Fiscalização de Posturas por descartar lixo em via pública. Outros dois estabelecimentos da localidade também foram notificados pela Secretaria de Meio Ambiente.

Toda ação teve apoio da Ronda Ostensiva Municipal da Guarda Municipal de São Gonçalo, que garantiu a segurança durante toda a fiscalização. “Fomos acionados para atender a essa denúncia de descarte irregular de lixo que acabou sendo comprovada. Para piorar a situação, esse lixo é despejado próximo a uma unidade de educação infantil. Além de atender as denúncias, seguiremos com as fiscalizações contra esse tipo de irregularidade”, disse o subsecretário de Fiscalização de Posturas, Rogério Abreu.

Limpa São Gonçalo

Desde o início de setembro, com o lançamento da campanha Limpa São Gonçalo, a Prefeitura tem intensificado as fiscalizações sobre descarte irregular de lixo nas vias públicas do município. A ação tem objetivo de conscientizar a população e os comerciantes a não jogarem lixo na rua, contribuindo para uma cidade mais limpa e organizada.

Os infratores que insistirem na prática ilegal serão punidos em operações de repressão ao descarte irregular e lixões clandestinos pelas equipes de fiscalização. As multas diárias podem ultrapassar o valor de R$ 500,00. Agentes da Secretaria de Meio Ambiente e da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas vem atuando pela cidade com a distribuição de material educativo aos moradores e comerciantes, detalhando a forma correta de descarte do lixo, com horários de coleta e rotas atendidas.