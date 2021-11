O Espaço Rosa também realiza a distribuição gratuita de perucas para as pacientes com câncer que passam pelo processo de queda capilar. - Divulgação PMSG - Foto: Júlio Diniz

Publicado 18/11/2021 20:32 | Atualizado 18/11/2021 20:39

Em uma ação para levantar a auto estima, o Espaço Rosa recebeu doações de lenços e cabelo para confecção de perucas de alunos e professores do Firjan Senai Sesi de São Gonçalo, nesta quinta-feira (18). A unidade de saúde, que além de oferecer serviços de prevenção e tratamento do câncer de mama, também realiza a distribuição gratuita de perucas para as pacientes com câncer que passam pelo processo de queda capilar.

“Todo o processo de confecção da peruca é realizado através de doações, por isso é de grande importância a parceria com o Firjan Senai Sesi. Hoje temos uma fila de mulheres que esperam pelas perucas. Com as doações recebidas, vamos poder atender a um número ainda maior de pessoas. Os lenços doados também terão grande utilidade, pois há mulheres que preferem não utilizar a peruca e, com isso, podemos ofertá-los”, afirmou Marcela Brasil, diretora do Espaço Rosa.

Para a coordenadora de Atenção Especializada, Elaine de Souza, receber a doação dos alunos e professores é muito importante para o Espaço Rosa. "Visto que trabalhamos diretamente pautados nas diretrizes do Sistema Único de Saúde, que preza pelo acolhimento e pela humanização no atendimento. Atuamos na esfera do direito de cada cidadão, não estamos fazendo caridade, estamos garantindo o que é de direito daquela mulher que está em busca de qualidade de vida com uma equipe multidisciplinar à sua disposição”, declarou Elaine de Souza,

Segundo as informações, qualquer pessoa pode doar, desde que tenha 35 centímetros de cabelo. O Espaço Rosa também possui parceiros para realizar o corte, caso o doador não leve o cabelo cortado. “Iniciamos a campanha na unidade com a intenção de recolher lenços para doação. No entanto, durante a arrecadação as alunas ficaram tão envolvidas que decidiram doar o cabelo com muito amor e carinho”, contou a bibliotecária do Firjan Senai Sesi, Debora Ribeiro.

“Poder ver de perto o trabalho desenvolvido pelo Espaço Rosa nos dá ainda mais ânimo de colaborar para futuras doações. Saber da seriedade do trabalho desenvolvido na unidade de saúde para a garantia de direitos dessas mulheres em tratamento nos motiva e nos enche de esperança”, afirmou Marcília Picanço, coordenadora de Educação Básica.

O Espaço Rosa em São Gonçalo funciona na Rua Francisco Portela, 2744 – Zé Garoto. Para marcar exames e consultas é necessário realizar o agendamento pela central de regulação, que funciona na Secretaria de Saúde (São Gonçalo Shopping) e levar o pedido médico do SUS, xerox do RG, CPF e comprovante de residência. Mais informações através do telefone: (21) 2605-6609.