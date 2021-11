Servidores da Secretaria Municipal de Saúde e da Defesa Civil realizaram ações sociais no Shopping São Gonçalo, no bairro Boa Vista. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 17/11/2021 22:48

A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, no Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, realizou ação social no Shopping São Gonçalo, no bairro Boa Vista. Além de orientações sobre a doença, os homens puderam fazer exame de sangue para avaliar o PSA (Antígeno Prostático Específico para detectar o câncer de próstata), corte de cabelo, massagem, medição de glicemia e pressão arterial e outros serviços. A ação contou com voluntários, barbeiros e funcionários da secretaria.

O novo secretário municipal de Saúde e Defesa Civil, o médico, Gleison Rocha da Silva, falou sobre a importância da integração dos funcionários para a saúde de São Gonçalo e sobre a prevenção do câncer de próstata.

“Estou no PSI (Pronto Socorro Infantil) desde 2005. É um desafio diferente e de muita responsabilidade cuidar de toda a saúde de São Gonçalo. Sei que sozinho não conseguirei fazer dar certo. Mas, com a ajuda de todos, conseguiremos fazer um trabalho eficaz na saúde. Costumo interagir com todos e buscar o que há de melhor em cada um para alcançarmos o nosso objetivo. Temos muito trabalho a ser feito, mãos à obra, vamos correr atrás do nosso melhor. Conto e preciso de vocês para fazer acontecer”, disse o secretário.

Para os homens, ele deixou um recado para se cuidarem melhor. “A saúde evolui e toma novos rumos e faz com que os homens possam se cuidar melhor. Os homens são mais difíceis de procurar médicos e exames de rotinas, fazendo com que mais tarde possa evoluir em um tumor de próstata. E, depois do tumor instalado, o tratamento é mais complicado. Depois que se perde o início da doença, fica difícil o tratamento. Por isso, é importante a realização dos exames de rotina a partir dos 45 anos para aqueles que têm fatores de risco (histórico familiar de câncer de próstata: pai, irmão e tio; raça: homens negros sofrem maior incidência deste tipo de câncer e obesidade). E a partir dos 50 anos para os demais”, explicou Gleison.

Patrícia Silva, coordenadora de Políticas Públicas de Combate ao Câncer de São Gonçalo, também destacou a importância da prevenção e os avanços da cidade no tratamento da doença.

“A gente faz esse trabalho de conscientização, prevenção, promoção à saúde para todos os tipos de câncer porque todos são importantes. O Capitão Nelson (prefeito da cidade) tem um olhar diferenciado para a saúde geral da nossa cidade, mas sobretudo para a área da oncologia, que tem avançado muito e a passos largos. Hoje, temos centro de oncologia, as cirurgias oncológicas começarão a ser feitas no Hospital Luiz Palmier e será construído um local para o tratamento com radioterapia. São ganhos muito grandes para a população que está passando por esse processo”, finalizou a coordenadora.

Operação Saúde do Homem – O Núcleo de Educação Permanente em Saúde (Neps), da Secretaria Municipal da Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo, realizou, nesta quarta-feira (17), a segunda Operação Saúde do Homem, em Neves, próximo ao PAM Neves. O evento faz parte da campanha Novembro Azul.

O objetivo é conscientizar a população masculina de São Gonçalo sobre o câncer de próstata e ressaltar a importância de se consultar frequentemente com um médico. Quem passou pelo local pôde aferir a pressão, realizar testes rápidos de sífilis, HIV, Hepatite B e C, testes de glicemia e realizar exame antígeno prostático específico (PSA). Além disso, os pacientes que apresentaram quadros mais alarmantes foram encaminhados diretamente ao PAM Neves para uma consulta com o urologista. Já os homens que necessitavam apenas de uma consulta regular, foram agendados para atendimentos em outras unidades de saúde.

“A nossa luta é para que os homens entendam que realizar exames anuais é uma prevenção a essa doença tão grave. Infelizmente ainda existe muito preconceito e quanto mais homens nós abordarmos e conseguir com que ele se consulte é uma vitória”, reforçou Aline Serra, coordenadora do Neps.

Até o fim do mês de novembro, outras operações serão realizadas, nos seguintes dias e locais:

19/11 – Praça do Bandeirantes

23/11 – Espaço Rosa

26/11 – Em frente ao Polo Sanitário do Rio do Ouro

29/11 – Em frente a UMPA do Pacheco.