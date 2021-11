A Escola Municipal Almirante Alfredo Carlos Soares Dutra, em Alcântara, recebeu, nesta quarta-feira (17), a palestra do deficiente auditivo Bruno Souza, numa roda de conversa com as turmas do 5º e 6º anos. - Divulgação PMSG - Foto: Lucas Alvarenga

A Escola Municipal Almirante Alfredo Carlos Soares Dutra, em Alcântara, recebeu, nesta quarta-feira (17), a palestra do deficiente auditivo Bruno Souza, numa roda de conversa com as turmas do 5º e 6º anos.Divulgação PMSG - Foto: Lucas Alvarenga

Publicado 17/11/2021 22:57

Com o tema “Entendendo as Diferenças no Ambiente Escolar”, a Escola Municipal Almirante Alfredo Carlos Soares Dutra, em Alcântara, recebeu, nesta quarta-feira (17), a palestra do deficiente auditivo Bruno Souza, numa roda de conversa com as turmas do 5º e 6º anos. A escola conta com 60 alunos com deficiência, entre físicas e intelectuais.

Com auxílio de uma intérprete de Libras, Bruno Souza conversou com as crianças sobre respeitar as diferenças dos colegas e as particularidades de cada um, além de contar um pouco da história da época em que estudava e que já sofreu bullying por ser surdo.

“É muito bom falar sobre diferenças, entender que somos diferentes e temos que respeitar. As pessoas no passado sofriam com comentários maldosos, eram deixadas de lado, então é importante evitar que aumente o bullying e o preconceito”, comentou Bruno Souza.

Além de ensinar o respeito dentro da escola, a diretora Verônica Rafaela Pinheiro acredita que esse comportamento vai ser levado para outros contextos da vida da criança. A intenção é que a mensagem seja levada para o resto da vida.

“A palestra sobre diversidade contribui para o aprendizado dos alunos sobre a inclusão de todos e suas diferenças no contexto escolar. Pretendemos fazê-los refletir sobre o respeito e uma convivência harmoniosa com as diferenças de gênero, cor, comportamento e outras”, afirmou Pinheiro.