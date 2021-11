A cantora gonçalense Ella Fernandes vai apresentar o show: "O Canto da Cidade". - Foto: Rafa Correa

A cantora gonçalense Ella Fernandes vai apresentar o show: "O Canto da Cidade".Foto: Rafa Correa

Publicado 23/11/2021 20:07

O Teatro Municipal de São Gonçalo vai receber, nesta quinta-feira (25), às 19h, o cantor Otávio Almeida com o espetáculo "Tributo a Jobim & Sinatra". O artista, criado por uma família extremamente musical, cresceu em rodas de serestas que aconteciam na casa noturna de seu pai e, na adolescência, começou a cantar em bandas de igreja.

No espetáculo que será apresentado no palco do Teatro Municipal, o cantor reuniu as melhores canções de Tom Jobim e Frank Sinatra, com arranjos e regência do maestro Moisés Pedrosa. Os ingressos custam R$ 50 (inteira) e estão a venda no site Sympla.



Segundo as informações, a Secretaria municipal de Turismo e Cultura vai realizar uma distribuição gratuita, nesta quarta-feira (24), às 17h, em seu perfil no Instagram (https://www.instagram.com/turismoculturasg/), de 40 pares de ingressos para a apresentação.



E, na sexta-feira (26), quem sobe novamente ao palco do Teatro Municipal é a cantora gonçalense Ella Fernandes, com o show "O Canto da Cidade", uma experiência musical e poética na qual leva para o palco a sua bagagem de vida. Durante a apresentação, a artista - acompanhada de Luiz Gabriel (violão), Jonathan Panta (baixo) e Pablo Diego (bateria) - canta canções autorais como “Vai ficar tudo bem” e “Barbie de rua", além de um repertório repleto de sucessos.

A secretaria também irá distribuir 40 pares de ingressos para a apresentação, através de uma ação em seu perfil no Instagram (https://www.instagram.com/turismoculturasg/), na quinta (25), às 17h. Os ingressos estão sendo vendidos na plataforma Sympla, no valor de R$ 30.