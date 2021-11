Principal centro de compras de São Gonçalo, o bairro do Alcântara é muito movimentado. - Divulgação PMSG - Foto: Luiz Carvalho

Publicado 19/11/2021 21:11

A Secretaria de Ordem Pública, através da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas, deslocou duas equipes para reforçar a fiscalização no Centro do Alcântara, com objetivo de preparar o espaço para receber um volume maior de consumidores, que irão movimentar o bairro com as compras para o Natal. A ação garantirá o ordenamento do centro comercial, oferecendo à população gonçalense e também aos visitantes um ambiente mais seguro e organizado.

Segundo as informações, com um grupo composto por fiscais e técnicos do controle urbano da pasta, as operações de ordenamento são feitas pelo centro diariamente entre 7h e meia-noite. "Além disso, uma equipe da Posturas realiza rondas noturnas, a partir das 19h, dando assistência e atendendo a denúncias dos comerciantes e pedestres que trafegam pela região", afirmou a Prefeitura no texto.

Anteriormente a Subsecretaria de Fiscalização de Posturas já contava com uma equipe de ordenamento urbano composta por 15 integrantes em horário integral, das 7h às 19h. Agora, mais duas viaturas foram deslocadas para dar apoio às fiscalizações, garantindo a ordem e auxiliando vendedores ambulantes e comerciantes da região.

Os agentes da subsecretaria atuam em pontos fixos e alternados, circulando pelo calçadão de Alcântara e de áreas mais movimentadas do centro comercial do bairro, conscientizando e instruindo os donos de comércios sobre as regras do ordenamento da cidade.

Para o subsecretário de Fiscalização de Posturas, Rogério Abreu, essa preparação no bairro é uma forma de evitar que os espaços públicos sejam ocupados de maneira irregular, garantindo livre acesso aos pedestres no passeio público.

“A Subsecretaria de Fiscalização de Posturas tem trabalhado diuturnamente para melhorar o ordenamento urbano no bairro do Alcântara. Com as equipes no centro deste bairro podemos atender às demandas da população, permitindo que os espaços públicos continuem sendo organizados, melhorando o local para os comerciantes, vendedores ambulantes e pedestres”, afirmou Abreu.