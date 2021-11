O secretário de Agricultura de São Gonçalo, Roberto Sales, se reuniu nesta semana com o secretário nacional de Agricultura Familiar e Cooperativismo, César Halum, em Brasília. - Divulgação PMSG

O secretário de Agricultura de São Gonçalo, Roberto Sales, se reuniu nesta semana com o secretário nacional de Agricultura Familiar e Cooperativismo, César Halum, em Brasília.Divulgação PMSG

Publicado 19/11/2021 20:53

O secretário de Agricultura, Pesca, Pecuária e Assuntos Portuários de São Gonçalo, Roberto Sales, ao representar o prefeito Capitão Nelson, se reuniu nesta semana com o secretário nacional de Agricultura Familiar e Cooperativismo, César Halum, em Brasília. Na oportunidade, Sales solicitou a aprovação das propostas cadastradas para consolidar a aquisição de máquinas agrícolas com o objetivo de fomentar a agricultura familiar no assentamento rural do município.



A pasta tem até o dia 31 de dezembro para acatar ou não a solicitação do secretário, que afirmou que as máquinas serão utilizadas pelos agricultores do município. " Com a volta da pasta neste novo governo, nos aproximamos dos agricultores de São Gonçalo e entendemos que incentivos como esse vão fazer toda a diferença para a produção dos mais diversos gêneros que cultivamos no nosso município", ressaltou Roberto Sales.

Ele disse que que está confiante em um desfecho positivo. "Apresentei todos os argumentos e um estudo que fizemos sobre a nossa realidade. Estou confiante que vamos conseguir esse investimento para a agricultura de São Gonçalo", finalizou Sales.