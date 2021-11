O secretário de Educação, Maurício Nascimento, visitou o espaço, no Centro, que está passando por reformas. - Divulgação PMSG - Foto Lucas Alvarenga

Publicado 23/11/2021 19:52

A Prefeitura de São Gonçalo, no próximo mês, por intermédio da Secretaria de Educação, vai inaugurar mais um Centro de Referência Municipal em Autismo. Nesta segunda-feira (22), o secretário de Educação, Maurício Nascimento, visitou o espaço, no Centro, que está passando por reformas para atender a população. As vagas serão distribuídas para munícipes através de sorteio e serão divulgadas em breve.

A partir de dezembro deste ano, serão atendidas em torno de 150 crianças, sendo ofertados, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, serviços de Fonoaudiologia, Psiquiatria, Fisioterapia, Psicologia, entre outros. O objetivo do Centro de Referência Municipal em Autismo é assistir os alunos, independente de idade, de forma interdisciplinar e humanizada, possibilitando a criação de um espaço de aprendizagem, interação e desenvolvimento intelectual.

“A proposta do prefeito Capitão Nelson é que possamos, cada vez mais, expandir esse tipo de atendimento à população do nosso município, fazendo com que os cuidados a crianças autistas possam chegar a todas as regiões da cidade”, afirma Maurício Nascimento.

Conceito de Autismo

O autismo é caracterizado pela dificuldade de comunicação e interação social e por interesses restritos, acompanhados de comportamentos repetitivos. O chamado espectro autista compreende desde os casos mais severos, com quadros de convulsão,, até os com Síndrome de Asperger, em que a capacidade de linguagem e aprendizado são preservadas, mas há dificuldades de adaptação social, empatia na capacidade de compreensão ou percepção dos sentimentos do outro, déficit na linguagem comunicativa, na imaginação e déficit no comportamento, na flexibilidade cognitiva e com esteriotipias motoras.