Os alunos fizeram muitas perguntas aos agentes do São Gonçalo Presente.Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 23/11/2021 20:19

Com sorriso no rosto, entusiasmo e muitas perguntas, cerca de 40 crianças, de 2 a 5 anos de idade, da Creche Associação Assistencial Social Educacional Amanhecer, no Colubandê, receberam uma equipe do Programa São Gonçalo Presente, na manhã desta terça-feira (23). A unidade, que possui convênio com a Prefeitura de São Gonçalo, entrou em contato com a base de operações para solicitar a visita aos pequenos.

Através de uma interação com a equipe, os alunos fizeram muitas perguntas aos agentes, buscando saber qual a importância do distintivo, além de revelar para os policiais militares e agentes civis acontecimentos que vivenciaram dentro de seus lares. Durante o diálogo com as crianças, os agentes e equipe do Serviço Social da operação passaram algumas regras importantes para o desenvolvimento da criançada, como respeitar os pais, se alimentar correntemente, ser aplicado nos estudos e ter uma boa higiene pessoal.

O coordenador de base, subtenente Denis Machado, utilizou o momento para contar às crianças um pouco da sua trajetória na Polícia Militar, além de explicar os princípios necessários para se tornar um cidadão honroso na fase adulta.

“Essa visita institucional à Creche Educacional Amanhecer foi muito gratificante, pois conseguimos realizar o policiamento de proximidade, que é a base da filosofia do Programa Segurança Presente. Interagir com crianças de 2 a 5 anos, falando de obediência aos pais, alimentação, higiene pessoal e estudo de forma simples, é muito empolgante. Espero que possamos ter mais momentos como esse”, afirmou o subtenente.

A diretora da creche de educação infantil, Cláudia Regina, disse que a visita é uma forma das crianças conhecerem o trabalho do São Gonçalo Presente no município. “Essa visita é para as crianças perceberem que o São Gonçalo Presente vem com um modelo diferente do policiamento que nós costumamos ver por aqui”, disse Cláudia.