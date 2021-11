Segundo a Prefeitura, toda essa ação teve objetivo de cumprir uma decisão judicial. - Divulgação PMSG - Foto: Júlio Diniz

Segundo a Prefeitura, toda essa ação teve objetivo de cumprir uma decisão judicial.Divulgação PMSG - Foto: Júlio Diniz

Publicado 24/11/2021 21:20

A Prefeitura de São Gonçalo realizou, na tarde desta quarta-feira (24), uma ação de ordenamento urbano no bairro Arsenal e a interdição de um estabelecimento que comercializa peças de automóveis usadas no bairro Rio do Ouro, às margens da Rodovia RJ-106. Segundo as informações, a primeira ação, no bairro Arsenal, foi realizada de forma integrada entre a Secretaria de Ordem Pública de São Gonçalo, através da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas, e a Secretaria Municipal de Transportes (Semtran), com apoio da Guarda Municipal e de agentes da Operação São Gonçalo Presente.

De acordo com a Prefeitura, a equipe foi executar uma ação de ordenamento urbano na Avenida Eugênio Borges, altura do número 1153. "O local, que fica sob uma passarela, é utilizado de forma irregular por comerciantes que possuem trêileres e barracas de lanches. A equipe da Posturas já tinha notificado os comerciantes que atuam no local em outras ocasiões. A ação foi executada com base nos artigos 65 e 71 da Lei nº 017/2003, o Código de Posturas de São Gonçalo. Um trêiler de grande porte acabou removido pela Secretaria de Transportes", afirmou o Executivo no texto.

“Os proprietários desses trêileres já tinham sido intimados pela Subsecretaria de Fiscalização de Posturas para que retirassem os módulos da via pública e serão removidos por descumprirem a determinação”, disse o subsecretario de Fiscalização de Posturas, Rogério Abreu. A segunda ação foi realizada no bairro Rio do Ouro, na altura do Km 7 da Rodovia Amaral Peixoto, onde um estabelecimento que comercializa peças usadas de automóveis acabou interditado e multado pela Posturas.

Essa ação teve objetivo de cumprir uma decisão judicial. Além disso, o estabelecimento não tinha alvará de localização e acabou fechado. O proprietário não foi encontrado no momento da ação e um funcionário acabou conduzido à 75ª DP (Rio do Ouro), para prestar esclarecimentos. Toda a segurança da ação teve apoio direto da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e da Operação São Gonçalo Presente.