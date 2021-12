As equipes da Campanha Limpa São Gonçalo, nesta semana, concentraram as atividades no Centro da cidade. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 16/12/2021 17:26

A Campanha Limpa São Gonçalo, que orienta comerciantes sobre descarte de lixo, vai estar, na próxima semana, no Alcântara e ainda nesta semana em Tribobó. As visitas das equipes da Secretaria de Meio Ambiente e das subsecretarias de Fiscalização de Posturas e de Vigilância Sanitária da Prefeitura de São Gonçalo também checam alvarás, uso do espaço público e letreiros de publicidade.

Nesta semana, ao dar continuidade às ações de fiscalização, as equipes da Campanha concentraram as atividades no Centro da cidade. Os fiscais visitaram estabelecimentos comerciais que são grandes geradores de lixo para orientar sobre a necessidade da contratação de uma empresa, caso o local descarte mais de 100 litros por dia.

Ainda durante as visitas, a Subsecretaria de Fiscalização de Posturas realiza uma ampla e minuciosa vistoria quanto à utilização indevida do passeio público para exposição de mercadorias. "Atuamos em duas frentes para organizar a cidade. Fazemos o trabalho de conscientização pelos bairros e, em seguida, entramos com a fiscalização para garantir o cumprimento da lei. Contamos com a colaboração da população por uma cidade mais limpa e organizada", disse o secretário de Meio Ambiente, Carlos Afonso.

Educativa - Segundo a Prefeitura, a Campanha Limpa São Gonçalo tem o objetivo de levar conscientização para comerciantes, motoristas e pedestres que transitam diariamente pelas vias do município. "Depois de passar por diversos bairros como Neves, Porto Novo, Gradim, Alcântara, Centro, Rocha e Pacheco, as equipes da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas vão concentrar a ação educativa em novos bairros, como o de Tribobó. A previsão é que os trabalhos na região se encerrem na próxima semana", informou a Prefeitura no texto.