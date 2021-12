Segundo a Prefeitura, com mais esta inauguração, a cidade passa a ter 125 consultórios odontológicos. - Divulgação PMSG

Segundo a Prefeitura, com mais esta inauguração, a cidade passa a ter 125 consultórios odontológicos.Divulgação PMSG

Publicado 15/12/2021 18:54 | Atualizado 15/12/2021 18:58

A Secretaria de Saúde e Defesa Civil, através da Subsecretaria de Odontologia, vai reativar, nesta quinta-feira (16), mais dois consultórios odontológicos para atendimentos na Unidade de Saúde da Família Doutel de Andrade, em Maria Paula, às 10h. Segundo a Prefeitura, com mais esta inauguração, a cidade passa a ter 125 consultórios odontológicos com 110 equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família distribuídas em 49 bairros, além das seis equipes de saúde bucal na Atenção Primária.



Segundo o subsecretário de Saúde Bucal, Paulo Alberto do Nascimento, neste primeiro ano o governo trouxe muitas inaugurações e instalações de novos serviços na área da saúde bucal em São Gonçalo. "O próximo ano terá mais do que o dobro. A previsão é que 15 novos consultórios odontológicos sejam inaugurados só no primeiro semestre. O investimento na área se dá pela importância da prevenção da saúde como um todo, não só para evitar complicações na boca, mas de doenças gerais onde o foco inicial pode ser na cavidade oral", disse Nascimento.



Segundo as informações, para valorizar essa atenção, a Subsecretaria de Odontologia inaugurou, este ano, sete serviços: recuperação de dois odontomóveis, um para ser usado no Centro Especializado em Reabilitação (CER Neves), e outro odontomóvel para ações sociais em diferentes bairros; inauguração do consultório odontológico para atendimento dos pacientes na Clínica de Saúde Nossa Senhora das Vitórias, no Zé Garoto; odontologia hospitalar no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Pronto Socorro Central (PSC) e no CTI do Hospital Menino Deus, no Centro; e dois consultórios odontológicos na Unidade de Saúde da Família Jardim Catarina I, além da inauguração desta quinta-feira (16).





Para o próximo ano, estão previstas inaugurações dos consultórios nas unidades de saúde da família Wally Figueira da Silva, Rocha; Josyandra de Moura Mesquita, Colubandê; Bocaiúva Cunha, Gradim; Quinta Dom Ricardo; Antonina; Água Mineral; seis consultórios na Clínica do Vila III; um consultório no posto do extinto 13º Batalhão de Infantaria, em Venda da Cruz; e consultórios odontológicos em três colégios municipais: Estephânia de Carvalho, Ernani Faria e Castello Branco para cuidar dos estudantes.





“Trabalhamos para alcançar toda a população de São Gonçalo que necessita de atendimento odontológico. A ampliação de equipes de saúde bucal dentro das unidades de saúde vai continuar. O cuidado com a saúde bucal é muito importante para prevenir outras doenças e, por isso, ampliamos esses atendimentos”, disse o subsecretário.



De acordo com a Secretaria de Saúde, para ter acesso aos atendimentos de saúde bucal, os gonçalenses devem procurar as unidades de saúde mais próximas de sua residência que têm esse atendimento para marcar consulta.