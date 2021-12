A 5ª Conferência Municipal de Saúde Mental de São Gonçalo vai acontecer no auditório da Universo, na Trindade, das 9h às 17h. - Divulgação

Publicado 13/12/2021 17:06

A coordenação de Saúde Mental da Secretaria de Saúde e Defesa Civil da cidade de São Gonçalo (Semsa) e o Conselho Municipal de Saúde vão realizar, nesta quinta-feira (16), a 5ª Conferência Municipal de Saúde Mental no auditório da Universo, na Trindade, das 9h às 17h. De acordo com as informações, o tema será “A política de saúde mental como direito: pela defesa do cuidado em liberdade, rumo a avanços e garantia dos serviços da atenção psicossocial no Sistema Único de Saúde (SUS)”.

Segundo a Prefeitura, o objetivo é propor diretrizes para a formulação da Política Nacional de Saúde Mental e o fortalecimento dos programas e ações de saúde mental. "A etapa municipal vai analisar as prioridades e elaborar propostas para o fortalecimento dos programas e ações de saúde mental. Após a reunião no município, as propostas serão apresentadas na conferência estadual e em sequência, na conferência nacional", informou o Executivo no texto.

O coordenador de Saúde Mental da Semsa, Edmilson Pereira, disse que as equipes que trabalham com saúde mental na cidade vão apresentar e avaliar as metas e propostas que serão levadas para a reunião estadual. "Entre os temas relacionados à atenção da saúde mental serão discutidos o fechamento dos hospitais psiquiátricos e ampliação das residências terapêuticas; redução dos danos e atenção às pessoas que fazem uso prejudicial de álcool e outras drogas; saúde mental na infância e adolescência com atenção integral e o direito à convivência familiar e comunitária; saúde mental no sistema prisional; prevenção e pósvenção do suicídio e integralidade no cuidado", realçou Pereira.



Segundo o poder público, ainda serão avaliados os sistemas de gestão, financiamento público, qualificação dos profissionais envolvidos na atenção da saúde mental, garantia dos serviços, acesso à informação e uso de tecnologias e garantia do acesso universal em saúde mental.



“A saúde mental na pandemia e pós-pandemia – tanto da população quanto dos profissionais de saúde envolvidos com a saúde mental – também estará em pauta. Vamos avaliar os impactos da pandemia na saúde mental da população e os desafios pós-pandemia com o agravamento das crises econômica, política, social e sanitária”, finalizou o coordenador.