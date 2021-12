O acordo tem por finalidade estabelecer o intercâmbio de informações. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

O acordo tem por finalidade estabelecer o intercâmbio de informações.

Com objetivo de realizar uma maior integração no serviço de inteligência da segurança pública do município, a Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Ordem Pública (Seop), firmou acordo de cooperação técnica com o Instituto de Segurança Pública (ISP).

O acordo tem por finalidade estabelecer o intercâmbio de informações entre as entidades de segurança pública para agilizar as ações da pasta e todo o sistema de segurança da cidade. Sem nenhum custo para o município, o acordo tem vigência de 24 meses.

Segundo as informações, através desse pacto com o ISP, a secretaria poderá ter acesso ao portal ISPGeo para acompanhamento dos dados dos índices criminais de São Gonçalo. Além disso, o Instituto poderá fornecer, quando for solicitado, informações sobre as delimitações das subdivisões administrativas de segurança.

"A Secretaria de Ordem Pública também irá disponibilizar, quando for necessário, as bases de dados geográficos dos atendimentos de desordem urbana realizados pelos agentes do município, além de fornecer base cartográfica com divisões e subdivisões das regiões do município, equipamentos públicos e privados com localizações atualizadas para o ISP/RJ", afirmou a Prefeitura em texto.

Para o secretário da Seop, Major David Ricardo, essa parceria será fundamental para acompanhar os números da segurança pública em São Gonçalo. “Esse acordo é importante para entendermos a mancha criminal, já que essa é a dinâmica. E com isso, iremos aprimorar a alocação do efetivo e, consequentemente, alcançar a segurança pública de qualidade, garantindo o ir e vir do gonçalense”, afirmou o secretário.