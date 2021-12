Na ocasião, foram formados 52 padeiros; a próxima turma do curso, que possui 40 horas/aula, teve início no dia 6 de dezembro e tem previsão de formatura para março. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Na ocasião, foram formados 52 padeiros; a próxima turma do curso, que possui 40 horas/aula, teve início no dia 6 de dezembro e tem previsão de formatura para março. Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 09/12/2021 20:21

A Prefeitura da cidade de São Gonçalo realizou, na manhã desta quinta-feira (09), na Secretaria de Ordem Pública, a formatura da primeira turma do curso de panificação da Padaria Escola, que aconteceu no Cras de Vista Alegre. Na primeira fornada, foram formados 52 padeiros; a próxima turma do curso, que possui 40 horas/aula, teve início no dia 6 de dezembro e tem previsão de formatura para março.

"Caminhando no Cras de Vista Alegre, vi no início do governo o equipamento todo jogado e determinei ao secretário para colocar aquilo para funcionar. Enquanto poder público, temos que dar alternativas para a população, ainda mais em um período tão desafiador por causa da pandemia. Gostaria de parabenizar aos formandos, toda a equipe que comanda o programa e, em especial, o professor Cláudio Márcio", disse o prefeito Capitão Nelson, que estava acompanhado do secretário de Assistência Social, Edinaldo Basílio.

"Fico muito satisfeito em cumprir esse desafio, feito pessoalmente pelo prefeito Capitão Nelson, e promover oportunidade para essas pessoas. Criamos um demanda boa e já estamos com outra turma em processo de aprendizado. Isso só foi possível com o comprometimento de toda a equipe", disse o secretário Edinaldo Basílio.

Dentre os formandos, estava Rosangela de Andrade, que não escondeu a felicidade de concluir mais esta etapa.

"Estou muito feliz e gostaria de agradecer a todos, em especial ao professor Cláudio, que nos ensinou muitas coisas gostosas e tenho a certeza que vamos ter mais chance no mercado de trabalho com essa qualificação", disse.

O vereador Jorge Mariola também prestigiou a formatura.

Padaria Escola - A Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria de Assistência Social, através da Subsecretaria de Proteção Social Básica, em parceria com o Programa Nacional de Promoção ao Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas), do Governo Federal, trouxe de volta a proposta de qualificação profissional para facilitar a entrada no mercado de trabalho e a geração de emprego e renda. A padaria escola terá capacidade para formar 60 novos profissionais da área a cada três meses. A produção durante o curso irá abastece as instituições de acolhimento infantil do município.



São Gonçalo forma primeira turma de alunos da Padaria Escola



Município segue incentivando a capacitação para o mercado de trabalho

