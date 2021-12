O evento aconteceu na unidade experimental de Criação de Tilápias em Tribobó, e reuniu o vice-prefeito Sergio Gevú, o secretario de Agricultura, Pecuária, Pesca e Assuntos Portuários, Roberto Sales, o presidente da Fiperj Ricardo Ganen; e o vereador Claudinei Siqueira. - Divulgação

Publicado 09/12/2021 19:59 | Atualizado 09/12/2021 20:02

Na manhã desta quinta-feira (9), a Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Agricultura, Pesca e Assuntos Portuários, oficializou o Termo de Cooperação Técnica (TCT) com a Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro (Fiperj). Com o termo, o município terá assistência técnica para todo processo do cultivo de peixes, o que beneficiará diretamente o setor pesqueiro de São Gonçalo e servirá para formalizar parcerias para programas de trabalho, projetos ou atividades, das quais não decorra obrigação de repasse de recursos entre os partícipes.



O evento aconteceu na unidade experimental de Criação de Tilápias em Tribobó, e reuniu o vice-prefeito Sergio Gevú, o secretario de Agricultura, Pecuária, Pesca e Assuntos Portuários, Roberto Sales, o presidente da Fiperj Ricardo Ganen; e o vereador Claudinei Siqueira.



"Buscar alternativas para desenvolver a economia local sempre foi um norte da atual gestão e esse termo de cooperação mostra como o governo Capitão Nelson está preocupado em alavancar todos os setores da economia gonçalense", disse o vice-prefeito, Sérgio Gevú.



O secretário de Agricultura, Pesca e Assuntos Portuários de São Gonçalo, Roberto Sales, ressaltou a importância de criar novas parcerias. “Estamos desde o início da gestão estreitando laços e buscando parcerias com instituições que possam ajudar o município a alavancar esse setor tão sensível e de extrema importância para a nossa cidade. Hoje, demos mais um importante passo para o desenvolvimento do setor pesqueiro no município de São Gonçalo”, disse o secretário.

O presidente da Fiperj reiterou o apoio às atividades que vêm sendo desenvolvidas na cidade. "Nestes últimos oito meses ja visitei 58 municípios do Estado do Rio desenvolvendo nosso trabalho através da cooperação técnica. Nós estamos à disposição dos gonçalenses para fomentar a aquicultura continental e demais projetos", afirmou Ganen.



Alex e Alessandro Alves, proprietários da Eurofish, que estão desenvolvendo o empreendimento, ressaltaram a importância do apoio na implementação da unidade. "As orientações da Fiperj foram essenciais para que os tanques e toda estrutura de filtragem estivessem de acordo com a necessidade dos pescados a serem cultivados, graças a isso criaremos não só Tilápias, mas camarões e rãs", disse Alves.