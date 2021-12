A população gonçalense começou a ter acesso ao cadastro esportivo para o Sistema Municipal de Esporte e Lazer da Cidade de São Gonçalo (Simelsg). - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 08/12/2021 17:11 | Atualizado 08/12/2021 17:13

A população gonçalense começou a ter acesso ao cadastro esportivo para o Sistema Municipal de Esporte e Lazer da Cidade de São Gonçalo (Simelsg), cuja ideia é formular propostas de políticas públicas e incentivar as atividades esportivas e de lazer no município.“Nosso objetivo é mapear as organizações e profissionais que atuam com atividades esportivas para estabelecer novos mecanismos de gestão pública. Queremos a participação destes profissionais a fim de melhorarmos as condições de apoio para a prática do esporte e do lazer no município”, afirmou Simone Monteiro, secretária de Esporte e Lazer.Segundo as informações, o Simelsg visa garantir o esporte e o lazer como direitos sociais, facilitando o acesso da população às atividades oferecidas pela Prefeitura, ampliando os núcleos por toda a cidade."O cadastro deve ser feito através do link https://www.saogoncalo.rj.gov.br/esporte-e-lazer/cadastro-esportivo-e-de-lazer/ . Mais informações podem ser adquiridas em https://servicos.pmsg.rj.gov.br/diario/2021_09_30.pdf ", informou a Prefeitura no texto.