O espetáculo ‘Eri Pinta, Johnson Borda’ terá quatro apresentações neste fim de semana no Teatro Municipal de São Gonçalo. Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 06/12/2021 17:33

O ator Eri Johnson vai voltar ao palco do Teatro Municipal de São Gonçalo com seu espetáculo “Eri Pinta, Johnson Borda”, neste sábado (11) e domingo (12), em duas sessões, às 18h e 20h. A apresentação, que está há mais de 10 anos em cartaz, foi apresentado pela primeira vez em São Gonçalo em setembro, mês em que o Teatro Municipal abriu as portas para a população gonçalense.

"É um prazer estar de volta ao Teatro Municipal de São Gonçalo. Tenho certeza que será um fim de semana de muita alegria para a população. Espero, muito ansioso, por todos", disse o ator.

Com direção de Roberto Talma, o espetáculo mescla histórias reais com fictícias. De forma cômica, Eri Johnson conta histórias desde o início da sua carreira na televisão, com personagens e personalidades os quais interpretou e conheceu ao longo dos seus mais de 30 anos de profissão. A peça conta, ainda, com as famosas imitações do ator, como Romário, Caetano Veloso, Ney Latorraca, Evandro Mesquita e Roberto Carlos. A trilha sonora é da premiada Túnica, com participações das vozes de Gabriela Duarte e Cesar Filho.

Os ingressos para o espetáculo custam R$ 60 (inteira) e podem ser comprados através da plataforma Guichê Web, nas lojas South e Justo Café. Segundo a Prefeitura, a Secretaria de Turismo e Cultura irá distribuir, através de uma ação no Instagram (@turismoculturasg), 100 pares de ingressos, sendo 25 para cada sessão. O sorteio acontecer nesta terça-feira (7), às 17h.

O Teatro Municipal fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, no Centro de São Gonçalo. Sábado e domingo, às 18h e 20h. A classificação etária é de 14 anos.