Os agentes irão reforçar o patrulhamento ostensivo pelas principais vias da cidade e auxiliar os condutores e pedestres.Divulgação PMSG - Foto: Júlio Diniz

Publicado 03/12/2021 16:48

Com o objetivo de garantir a mobilidade urbana neste mês de dezembro, a Secretaria de Ordem Pública, através da Guarda Municipal de São Gonçalo, dará início à “Operação Papai Noel”, no próximo sábado (4). A ação vai ocorrer no Centro e no Alcântara, até o dia 23 de dezembro.



Segundo as informações, os agentes da Guarda Municipal darão apoio aos eventos realizados pela Prefeitura nos próximos dias 4, 11 e 18 (os próximos sábados), durante ações do ‘Natal de Novas Luzes’, que acontecerá nas praças Zé Garoto, Trindade, Ex-Combatentes e Bandeirantes. "Os agentes também irão reforçar o patrulhamento ostensivo pelas vias principais, auxiliando os condutores e pedestres nas questões de trânsito, priorizando a segurança dos moradores que irão participar dos eventos", afirmou a Prefeitura no texto.



O comandante da Guarda Municipal, Antônio dos Santos, afirmou que os guardas estão empenhados na integração com o governo. “A Guarda Municipal se empenha ao máximo nessa integração com o nosso governo. E temos feito um serviço de atuação nas praças da cidade, no Calçadão de Alcântara, vamos cuidar da população, assegurar o ir e vir do cidadão gonçalense e auxiliar também na transformação de São Gonçalo”, afirmou o comandante.



O coordenador de Trânsito e da Guarda Municipal, José Porto, disse que a ideia é garantir as compras de Natal. "Vamos auxiliar com reforço no efetivo de trânsito para dar mobilidade e deixar o local mais organizado. Nosso trabalho é orientar a população e colaborar com a ordem nos eventos da Prefeitura. Os agentes de trânsito vão conseguir dar apoio à mobilidade e segurança para os motoristas e pedestres e garantir a ordem nos centros comerciais e de grande movimentação”, disse Porto.



Conforme as informações, um ônibus da Guarda Municipal ficará sediado no calçadão de Alcântara durante todo o mês de dezembro para garantir a segurança da população que for às compras e a integridade da nova iluminação de led, colocada especialmente para esse período natalino.