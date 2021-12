Graças a parceria entre a Marinha e a Prefeitura, os alunos fizeram um passeio pela Ilha Fiscal, na Baía de Guanabara. - Divulgação PMSG

Graças a parceria entre a Marinha e a Prefeitura, os alunos fizeram um passeio pela Ilha Fiscal, na Baía de Guanabara.Divulgação PMSG

Publicado 02/12/2021 18:56

O Programa Forças no Esporte (Profesp) da Marinha do Brasil, com atividades como futebol, vôlei, basquete e futsal, em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo, levou alunos da rede municipal para praticar esportes na Ilha das Flores, em Neves. Nesta quinta-feira (2), a proposta foi diferente: o projeto proporcionou a 10 alunos da Escola Municipal Visconde de Sepetiba e a 40 do Colégio Municipal Presidente Castello Branco um passeio na Ilha Fiscal, que fica na Baía de Guanabara.

“O passeio fez com que eles tivessem a oportunidade de conhecer um pouco mais da nossa história, local onde foi promovido o último baile do império, local muito bonito que eu, particularmente, indico para visitação”, contou um dos responsáveis pelo projeto, o Suboficial Assis.

Atualmente, os alunos das duas escolas, de ambos os sexos, na faixa etária de 11 a 14 anos, participam do Profesp, no contraturno escolar, com oportunidade de praticar esportes, além de ter passeios, atividades recreativas, palestras e ações de cidadania.

“O projeto promove a formação cidadã através das bases do esporte, promovendo saúde, socialização e disciplina. Observamos mudança de comportamento e muito comprometimento das crianças e suas famílias com o projeto”, afirmou a diretora da Escola Municipal Visconde de Sepetiba, Michele Caze.

Profesp – Segundo a Prefeitura, o Programa Forças no Esporte (Profesp) é uma vertente do Programa Segundo Tempo, do Governo Federal, desenvolvido pelo Ministério da Defesa, com o apoio da Marinha em parceria com os Ministérios do Esporte e do Desenvolvimento Social e Agrário. Tem por objetivo democratizar o acesso à prática e à cultura do esporte, como forma de promover o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes e a inclusão social através do esporte. É também um fator de formação da cidadania e de melhoria da qualidade de vida em áreas de vulnerabilidade.