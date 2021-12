Há seis anos, Jhony e sua equipe realizam promoções de tatuagem com o intuito de arrecadar alimentos e doar para moradores da Praia da Luz, no Complexo do Salgueiro, local onde cresceu. - Divulgação

Publicado 02/12/2021 16:12 | Atualizado 02/12/2021 16:13

A chegada do fim do ano desperta a solidariedade e incentiva a realização de ações sociais. Em São Gonçalo, um dos tatuadores mais antigos da cidade, conhecido como Jhony Tattoo, de 37 anos, conta os dias para realizar sua ação solidária que já é conhecida entre os amantes da tatuagem: o Tattoo Legal.





Há seis anos, ele e sua equipe realizam promoções de tatuagem com o intuito de arrecadar alimentos e doar para moradores da Praia da Luz, no Complexo do Salgueiro, local onde cresceu. “Eu venci profissionalmente mas sei muito bem de onde vim, mantenho meus pés no chão e nunca vou deixar de ajudar os meus. Esta ação é pra que eles tenham um Natal menos pior. Quem sofre com as dificuldades sabe como é difícil passar por essas datas com a família. Pedimos os alimentos e um valor simbólico do preço de custo do material utilizado”, contou Jhony. Segundo ele, na última edição, foram arrecadados 20 toneladas de alimentos. "A ação começa nesta sexta-feira(3) e para participar, basta a pessoa levar dois quilos de alimentos (arroz, feijão, macarrão, açúcar, óleo, leite em pó) e mais R$ 40 para tatuagens comerciais de até seis centímetros. Para piercings, o valor cai para R$ 25, mais os alimentos. O atendimento será realizado por ordem de chegada, de segunda à sábado, de 10h às 18h", revelou o tatuador.



