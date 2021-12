Os exames serão colhidos sempre na primeira e última quarta-feira do mês, das 9h às 12h. Por dia, 12 pacientes serão atendidas com marcação prévia. - Divulgação PMSG

Publicado 30/11/2021 19:53 | Atualizado 30/11/2021 20:13

Em parceria com a Fundação de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo (Funasg), a Coordenação do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher (Paism) da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil (Semsa) fará exames preventivos em todas as funcionárias do Executivo – contratadas e concursadas. A oferta do exame, que começa nesta quarta-feira (1º), além de aumentar e melhorar o rastreamento e prevenção do câncer do colo do útero, também servirá para capacitar os profissionais da Atenção Básica.

Os exames serão colhidos sempre na primeira e última quarta-feira do mês, das 9h às 12h. Por dia, 12 pacientes serão atendidas com marcação prévia. Para marcar, as funcionárias interessadas devem enviar e-mail para [email protected] com nome completo, número da matrícula e número de telefone. As equipes da Semsa irão entrar em contato para a marcação do exame.

“As funcionárias que tiverem alguma alteração no exame serão encaminhadas para acompanhamento médico e realização de exames complementares, assim como foi feito com aquelas que participaram do mutirão que aconteceu no mês de outubro”, explicou a coordenadora do programa, Patrícia Pinheiro.

A oferta do exame para todas as funcionárias é um desdobramento do mutirão que aconteceu em outubro na Funasg em parceria com o programa da Semsa. “Com o sucesso do serviço e a procura foi solicitado a nossa continuidade nesse treinamento”, disse a enfermeira do Paism, Daiana Raposo.

Resultados – Segundo a Prefeitura, na campanha de outubro, foram colhidos 99 exames. "Destes, dez estavam com alteração, um com lesão leve de baixo grau. As pacientes foram encaminhadas para exames complementares específicos e estão sendo acompanhadas pela Coordenação do Programa de Saúde Integral à Saúde da Mulher e por assistente social da Funasg. Os resultados estão sendo entregues na Funasg", informou a Prefeitura no texto.