A nova Umei foi prestigiada com a presença do prefeito Capitão Nelson e pelo secretário de Educação, Maurício Nascimento. - Divulgação PMSG

Publicado 29/11/2021 20:00

A Unidade Municipal de Educação Infantil (Umei) José Calil Abuzaid, em Vista Alegre, ao pensar nos momentos de lazer da criança na escola, inaugurou, nesta segunda-feira (29), a Brinquedoteca Bolinha de Sabão. O evento foi prestigiado pelo prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, e pelo secretário de Educação, Maurício Nascimento.

A Umei conta com 103 alunos, do maternal ao pré II, que irão usufruir da brinquedoteca, que contém os mais variados brinquedos e formas lúdicas de aprendizado, além de uma parede reservada para o desenho dos alunos.

“Gostaria de agradecer ao nosso prefeito e ao nosso secretário de Educação por todo apoio. Todos que estão aqui fizeram esse sonho acontecer e estamos muito gratos por isso. Essas crianças lindas foram na sala, conheceram e mostraram interesse pelo espaço, que tem um quadro para desenho na parede, onde as crianças podem soltar a imaginação”, disse a diretora Marta Duarte.

O prefeito, Capitão Nelson ressaltou o poder da educação para mudar o mundo. Em seu discurso, ele afirmou que essas iniciativas, como a abertura da brinquedoteca, são de extrema importância para a formação do aluno da rede municipal.

“É uma satisfação retornar aqui e ver as crianças na inauguração da brinquedoteca, reforçando sempre que brincadeira é coisa séria. Toda sociedade bem desenvolvida no mundo tem como alicerce a educação, então, nós temos por obrigação fornecer um estudo de qualidade para os nossos alunos, só assim nós teremos uma sociedade melhor”, afirmou o prefeito.

Para o secretário de Educação, Maurício Nascimento, toda a equipe da escola, que inclui professores, inspetores e merendeiras, tem feito um excelente trabalho, tornando a Umei uma referência no município.

“É uma felicidade muito grande para nós podermos inaugurar esse espaço que traz tanta alegria aos alunos. Devemos fazer da escola um lugar prazeroso para as nossas crianças, um lugar que elas fiquem ansiosas para estar e a brinquedoteca vem fortalecer essas propostas. A orientação do nosso prefeito é que possamos inaugurar muitos espaços como este em todas as unidades escolares do nosso município“, comentou Nascimento.

O vereador Nelsinho também esteve presente na inauguração.