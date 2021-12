A Unidade de Saúde da Família (USF) Quinta de Dom Ricardo, em Santa Izabel, foi inaugurada para ampliar o atendimento da atenção básica aos moradores da região. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

A Unidade de Saúde da Família (USF) Quinta de Dom Ricardo, em Santa Izabel, foi inaugurada para ampliar o atendimento da atenção básica aos moradores da região.Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 30/11/2021 19:41

A população gonçalense ganhou uma nova unidade de saúde nesta terça-feira (30). A Unidade de Saúde da Família (USF) Quinta de Dom Ricardo, em Santa Izabel, foi inaugurada para ampliar o atendimento da atenção básica aos moradores da região. O evento contou com a presença do secretário municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo, Gleison Rocha, do subsecretário de Odontologia, Paulo Araújo, e do subsecretário de Governo, João Ventura.

“A inauguração desta unidade faz parte das melhorias que a gestão do Capitão Nelson está fazendo no município. Muitos moradores da região tinham que se deslocar para outros bairros para ter atendimento e agora podem se consultar e realizar exames “, afirmou Rocha.

Segundo as informações, a unidade, que possui dois consultórios e sala de vacina, contará com o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf) no atendimento multiprofissional que inclui fisioterapeuta, fonoaudióloga, psicólogo, nutricionista e assistente social. "Na parte laboratorial, a clínica irá disponibilizar 30 vagas para coleta de exame de sangue às sextas-feiras. O paciente poderá ir até a unidade de segunda a quinta-feira para agendar", informou a Saúde no texto.

A aposentada Marilene Rocha, de 68 anos, ressaltou a importância de mais uma unidade de saúde na região. “Essa unidade vai me dar todo o suporte que eu preciso e facilitar ainda mais meu atendimento por estar ao lado da minha casa. Eu sempre preciso fazer exames de sangue e estou muito feliz porque agora terei esse serviço mais próximo. O prefeito Capitão Nelson faz uma grande gestão pelo nosso povo”, afirmou a moradora.

A Unidade de Saúde de Família (USF) Quinta de Dom Ricardo fica na Estrada da Serrinha de Cordeiro, s/n, em Santa Izabel. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h.